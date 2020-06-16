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Эмбер Херд и Джонни Депп: несколько адвокатов отказались сотрудничать с актрисой

Эмбер Херд и Джонни Депп: несколько адвокатов отказались сотрудничать с актрисой
21:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter
Четыре адвоката отказались дальше защищать актрису по делу об обвинениях в насилии бывшего мужа Джонни Деппа.

Известно, что после скандального развода Эмбер Херд и Джонни Деппа конфликт не был исчерпан, ведь Херд обвиняла актера в домашнем насилии и предоставляла различные доказательства в своей правоте. Но Депп в свою очередь решил не молчать и подал встречный иск, обвиняя Херд в клевете. Если правоту актера докажут, то Херд может грозить реальный тюремный срок. Поэтому дело Херд решили оставить четверо адвокатов из ее команды, сообщает The Blast.

И пока стороны продолжают готовиться к борьбе в суде, адвокат Элейн Бредехофт экстренно взял на себя дело Херд. Сами же представители Эмбер объяснили, что такое изменение в команде актрисы было вызвано дорогой логистикой во время пандемии.

Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами. В странных и неожиданных обстоятельствах, с которыми столкнулся мир из-запандемии, когда путешествия и логистика стали дороже, мы понимаем решение передать дело местному судебному адвокату, находящемуся в Вирджинии, – говорится в заявлении Kaplan Hecker & Fink LL.

Эмбер Херд и Джонни Депп: новые детали развода актеров

Такие неожиданные подробности в защите стороны Херд уже прокомментировали адвокаты Деппа. По их мнению, адвокаты отказались от дела из-за неправдоподобности заявлений актрисы.

"В течение многих лет движение Times Up (женское движение в Голливуде, возникшее на фоне секс-скандала с Харви Вайнштейном) и другие присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. Адвокаты мисс Херд, одна из которых была соучредителем Фонда правовой защиты Times Up (Роберта Каплан), теперь, пожалуй, открещивается от ее мошенничеств. Мы намерены выяснить, почему так произошло", – говорится в заявлении адвоката Деппа Адама Волдмана.

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Отношения, Развод, Джонни Депп, Актриса, Эмбер Херд.

Автор:

Телеграф
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