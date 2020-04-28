Эмбер Херд и Джонни Депп: новые детали развода актеров

Новости шоу бизнеса:Адвокаты Джонни Деппа доказали в суде, что Эмбер Херд сговорилась с подругой, чтобы обвинить экс-мужа в насилии.

Судебный процесс между бывшими супругами набирает обороты. Как информирует Daily Mail, в суде появились новые доказательства против Эмбер Херд. Адвокаты Джонни Деппа обнародовали запись телефонного звонка подруги звезды транс-активистки Ио Тиллетт Райт в службу спасения, которым она пыталась подставить актера.

В телефонном разговоре девушка указала адрес пентхауса экс-супругов в Лос-Анджелесе и заявила, что парень ее подруги напал на нее. Она отметила, что узнала об инциденте случайно и стремится остаться анонимной. Этот звонок прозвучал 21 мая 2016 года. Ранее Эмбер Херд отмечала, что в тот день между парой произошел конфликт, во время которого Джонни Депп вырвал ей волосы и бросил телефон в лицо. По словам знаменитости, после этой ссоры она решилась подать на развод.

Однако адвокаты Деппа отыскали определенные разногласия и заверили, что Эмбер Херд спланировала все заранее. Они отметили, что голос лица, которая сообщила о нападении в службу спасения, не принадлежит Ио Тиллетт Райт, а ее звонок зафиксирован в базе несколькими часами позже.

Эти несоответствия являются доказательством того, что г-жа Херд и ее друзья пытались подставить Деппа. Первая попытка не сработала, и они решились на вторую, – говорится в сообщении.

В то время защита Эмбер Герд назвала все показания выдумками и объяснили расхождения во времени тем, что ее друзья живут в разных часовых поясах.