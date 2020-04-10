Оклеветала: Эмбер Херд грозит до трех лет тюрьмы

Новости шоу бизнеса:Актрисе предъявили обвинения в подделке доказательств домашнего насилия со стороны Джонни Деппа.

Эмбер Херд и Джонни Депп расстались еще в 2017 году. После этого они начали подавать друг на друга судебные иски и заседания продолжаются до сих пор. Эмбер обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Однако недавно в издании International Business Times появился материал, в котором говорится о том, что женщина сфальсифицировала показания против бывшего мужа.

Недавно состоялось очередное судебное заседание, где свидетельствовала бывшая стилист актрисы Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова Херд о том, что Депп ударил ее и у нее появились синяки под глазами, является ложью.

В течение дня 16 декабря 2015 года я видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или на любой другой части ее тела, – сказала Саманта.

Если ее слова подтвердятся, то Эмбер Херд грозит лишение свободы сроком до трех лет за подделку доказательств.