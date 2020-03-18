Джонни Депп и Эмбер Херд: новые подробности развода голливудских актеров

Новости шоу бизнеса:Адвокаты Джонни Деппа представили новые доказательства, подтверждающие домашнее насилие, к которому прибегала Эмбер Херд.

Дело бывших голливудских супругов с годами только набирает обороты. Так, Джонни Депп заручился поддержкой звездных коллег – актрис Пенелопы Крус и Вайноны Райдер, а теперь продолжает приводить доказательства, которые помогли бы ему отстоять свое честное имя в суде.

Как сообщает издание Page Six, адвокаты Джонни Деппа обнародовали аудиоподтверждения того, что Эмбер Херд ударила бывшего мужа дверью по голове. Запись датирована 2016 годом, когда влюбленные стремились спасти свой брак на сеансах терапии.

Я помню тот случай с дверью. И мне действительно жаль, что ударила тебя или разбила голову. Я этого не хотела. Я пыталась убежать из комнаты, где Джонни нападал на меня... Я пыталась выйти за дверь и закрыть ее, а он попытался войти, - объяснила Эмбер Херд.

Эта запись фигурировала в деле несколько лет назад, однако адвокаты звезды решили вспомнить ситуацию. Сейчас Джонни Депп подал иск на бывшую жену Эмбер Херд за клевету, несмотря на то, что она называла себя жертвой в супружеской жизни с актером.

Напомним: