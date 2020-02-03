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Джонни Депп и Эмбер Херд: актер представил доказательства вины экс-супруги

Джонни Депп и Эмбер Херд: актер представил доказательства вины экс-супруги
16:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В суде продолжают изучать все детали скандального дела Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Звезды провели в браке всего 2 года и за это время стали жертвами домашнего насилия. Каждый раз они приводят новые доказательства, требуя от бывшего партнера компенсации.

Как сообщает The Daily Mail, в 2019 году 56-летний Джонни Депп подал очередное заявление в суд за клевету. Он заявил: его бывшая жена Эмбер Херд дает ложные показания в суде и врет, когда говорит, что именно она была жертвой домашнего насилия. Поэтому голливудский актер решил обнародовать детали разговора, которые свидетельствуют об обратном.

По данным журналистов, запись была сделана в 2015 году, когда актеры только поженились. Джонни Депп и Эмбер Херд пытались обсудить проблемы в браке, переросшие в очередной конфликт с бранью. Мужчина заявил, что вынужден уходить из собственного дома, когда его 33-летняя возлюбленная становится "маниакально злой".

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"Я не собираюсь драться с тобой. Ты, ч*рт возьми, ударила меня прошлой ночью... Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом: я до смерти боюсь, что мы устроим где-то место преступления... Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем", – говорил на записи Джонни Депп.

Интересно, что Эмбер Херд, которая в суде доказывает обратное, признала свою вину. Джонни Депп попросил ее больше не бросать в него столовые предметы и банки, на что она ответила, что эти действия ничего не значат, ведь в такие моменты Эмбер сама не своя.

Я била тебя... Не знаю, что произошло. Но ты в порядке... Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит... Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума, - объяснила Эмбер Герд в записи.

СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу

Актриса не знала, что у Джонни Деппа есть запись этого разговора, поэтому пока не прокомментировала резонанс в сети и СМИ. А вот адвокат актера уже заявил, что эти доказательства свидетельствуют о том, что Эмбер Херд могла все это время притворяться жертвой домашнего насилия.

"Эти записи, содержащие признание Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии", – заявил адвокат Деппа.

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Суд, Джонни Депп, Насилие, Актер, Эмбер Херд.
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