СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу

Новости шоу бизнеса:Отец крайне враждебно настроены по отношению к Деппу — настолько, что отец актрисы грозится застрелить Джонни.

Как известно, Джонни Депп и его бывшая, Эмбер Херд, уже долгое время судятся, выдвигая друг против друга новые обвинения. А началось все с того, что Херд объявила себя жертвой домашнего насилия, пока состояла в отношениях с актером.

Об этом рассказал Дэвид Киллаки, владелец ремонтной автомастерской, который обслуживал автомобили обоих актеров. Он утверждает, что сам столкнулся с оскорбительным отношением со стороны Херд и услышал смертельные угрозы в адрес Деппа во время телефонного разговора.

Киллаки, по его словам, попросил Эмбер оплатить обслуживание ее автомобилей и сказал, что это надо сделать напрямую, а не через руководство Деппа. В ответ он получил крайне враждебную реакцию.

Я пытался объяснить ей, что не хочу вмешиваться в ее разборки с Деппом. Но она не очень хорошо восприняла это. Сначала она набросилась на меня с оскорблениями и угрозами, а потом завела тираду о том, что из-за Деппа ухудшилось ее финансовое положение. Потом она сказала: "Подонок, ты обманываешь меня!"

По словам Эмбер, есть юридическое соглашение, согласно которому Депп несет ответственность за оплату ее счетов, поэтому за оплатой работы она направила Киллаки к Джонни.

Владелец автомастерской заявил, что не мог продолжать общение с Эмбер после одного "очень неприятного звонка", когда ему пришлось пообщаться с ее папой. Отец Херд, по словам Киллаки, очень обозлился на Джонни после их развода. В разговоре с Киллаки он отметил, что ему тоже полагается часть денег в размере 10%, которой ему не хватает на съемки какого-то фильма.

"Он рушит карьеру моей девочки, портит ее репутацию в Голливуде. Когда я доберусь до него, я выбью из него всю дурь. Я из Техаса, а техасские мужчины носят с собой 45-й калибр, Джонни конец". Я сказал мистеру Херду, что он говорит, будто пьяный. На что он ответил: "Может, и пьяный. И я засуну эту бутылку виски тебе в зад", — передал Киллаки слова отца Херд. После жесткого разговора с отцом Эмбер он рассказал полиции об угрозах в адрес Джонни. Теперь адвокат Деппа еще больше уверен, что многочисленные обвинения Эмбер — попытка вытрясти деньги из бывшего мужа.