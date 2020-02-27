И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Новости шоу бизнеса:Судебная тяжба набирает обороты и на днях обнародовали смс-сообщения Джонни Деппа, в которых он призвал жестоко убить Хёрд.

Звездные бывшие супруги Эмбер Хёрд и Джонни Депп в очередной раз отметилось скандалом. Недавно в Лондоне состоялось очередное судебное заседание, где адвокаты Эмбер озвучили фрагменты переписки голливудского актера с его друзьями.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В материале сказано, что через смс-сообщения Депп призвал жестоко убить Хёрд.

Сожжем ее. Утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва, – писал знаменитый актер.

Сообщение такого содержания Джонни присылал актеру Полу Беттани в ноябре 2013 года. Также отмечается, что в мае 2014 года Депп писал другу, что употреблял наркотики.

Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в минувшее воскресенье. Дружище, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, пол бутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете. Я в ярости, кричал матом и оскорблял всех, кто был рядом. Я задолбался, – зачитал в зале суда адвокат Эмбер Хёрд.

Однако защитник Джонни Деппа опроверг все обвинения.