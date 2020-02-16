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Добавила Харви Вайнштейна: Эмбер Херд снова подала в суд на экс-супруга

Добавила Харви Вайнштейна: Эмбер Херд снова подала в суд на экс-супруга
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Эмбер Херд не прекращает будоражить сеть новыми скандалами относительно развода с Джонни Деппом.

На днях звезда обратилась в суд с требованием раздобыть записи общения ее бывшего возлюбленного и одиозного продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает Page Six, произошло это сразу после того, как Джонни Депп передал служителям Фемиды аудиозаписи, на которых Эмбер Херд призналась, что поднимала руку на любимого. Поэтому актер фактически доказал, что именно он был жертвой побоев, а его бывшая жена манипулирует и дает ложные показания. Записи, по данным СМИ, были сделаны в 2015 году, когда пара только поженилась. Джонни Депп заявил, что вынужден был покидать собственное жилье, когда его 33-летняя возлюбленная становилась "маниакально злой".

Такие аргументы не обошла вниманием Эмбер Херд. Голливудская звезда подала новое ходатайство в суд, требуя рассмотреть дружбу Джонни Деппа со скандальным Харви Вайнштейном. Известно, что десятки женщин обвинили похотливого продюсера в изнасилованиях и домогательствах. Именно сексуальное насилие спровоцировало большой резонанс в обществе и создание движения #MeToo.

Эмбер Херд в заявлении сообщила, что Джонни Депп неоднократно сотрудничал с Харви Ванштейном и перенял от него модель общения с женщинами. Записи их разговоров, по словам представителей актрисы, могут стать ключевыми в судебной волоките. В ответ на это юристы Джонни Деппа объяснили, что раздобыть такие записи фактически невозможно.

Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)

Требования являются чрезмерными и требуют предоставления документов, которые должным образом не подлежат выявлению, – отметили представители Джонни Деппа.

Именно поэтому актер отказался в который раз предстать в Верховном суде Мнхеттена, где рассматривается его скандальное дело с Эмбер Херд.

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Суд, Джонни Депп, Насилие, Актер, Эмбер Херд.
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