Илон Маск о романе с Эмбер Херд и Карой Делевинь: "Жизнь слишком коротка"

Американский предприниматель Илон Маск отвергает то, что Эмбер Херд изменяла с ним Джонни Деппу.

Джонни Депп продолжает судиться с бывшей женой Эмбер Херд за распространение порочащих сведений, а его адвокаты пытаются доказать, что 34-летняя актриса изменяла мужу с Илоном Маском.

Глава SpaceX и Tesla опровергает подобные заявления, включая показания Джоша Дрю, бывшего мужа лучшей подруги Херд. Мужчина утверждает, что находясь в браке с Деппом, Эмбер Херд имела связь с Илоном Маском и супермоделью Карой Делевинь.

"Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это, - сказал Маск изданию Page Six. - Хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после ее подачи на развод. Я не думаю, что во время их брака вообще находился рядом с Эмбер. Что касается этого судебного процесса, я бы порекомендовал всем участвующим закопать топор и двигаться дальше. Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива".

Фото twitter.com/kadrajmagazin

В 2019 году Депп подал иск на 50 млн долларов против Херд после того, как в газете Washington Post она написала колонку, описав себя как жертву домашнего насилия. Он также предъявляет иск английской газете, которая обвинила его в избиении жены. Депп отрицает какое-либо насилие в отношении Херд, утверждая, что ее претензии являются обманом, а настоящей жертвой был он.