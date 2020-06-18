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Илона Маска, Кару Делевинь и Эмбер Херд уличили в групповом романе: деликатные подробности

Илона Маска, Кару Делевинь и Эмбер Херд уличили в групповом романе: деликатные подробности
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Друг и сосед Джонни Деппа поведал, что у бывшей супруги голливудского актера был групповой роман с Илоном Маском и Карой Делевинь.

В марте стало известно, что бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском. В заявлении Деппа против Херд говорилось, что через месяц после свадьбы Эмбер начала "проводить время в компании основателя Space X Илона Маска". Пока Депп был в отъезде, Эмбер и Илон проводили время в пентхаусе Джонни - персонал дома видел их вместе. Есть фотографии, на которых Херд в купальнике и полотенце прижимается к Илону, пока они едут в лифте.

Теперь Daily Mail сообщает, что с ними была Кара Делевинь и у них были "отношения на троих". По информации издания, в 2016 году трио также проводило время в пентхаусе Джонни, об этом рассказал друг и сосед Деппа. Источник, близкий к актеру, говорит, что Джонни может вручить Делевинь повестку в суд, чтобы выяснить, располагает ли она полезной информацией относительно Эмбер.

"Любая из сторон может заставить Кару дать показания. Это очень возможно", - подчеркнул инсайдер.

Ранее сообщалось, что от Эмбер ушли четыре адвоката, которые защищали ее прежде. Они сослались на дорогую и неудобную логистику из-за ограничений, вызванных пандемией. Теперь с Херд работает другой местный адвокат.

Эмбер Херд и Джонни Депп: новые детали развода актеров

Защита Джонни Деппа же считает, что причина увольнения адвокатов другая: "Много лет движение Times Up и другие [борцы с сексуальными домогательствами и домашним насилием] присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. А теперь адвокаты Херд, один из которых был соучредителем фонда Times Up, по-видимому, больше не хотят поддерживать ее мошенничество".

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Джонни Депп, Эмбер Херд, Кара Делевинь, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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