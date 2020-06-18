Илона Маска, Кару Делевинь и Эмбер Херд уличили в групповом романе: деликатные подробности

Друг и сосед Джонни Деппа поведал, что у бывшей супруги голливудского актера был групповой роман с Илоном Маском и Карой Делевинь.

В марте стало известно, что бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском. В заявлении Деппа против Херд говорилось, что через месяц после свадьбы Эмбер начала "проводить время в компании основателя Space X Илона Маска". Пока Депп был в отъезде, Эмбер и Илон проводили время в пентхаусе Джонни - персонал дома видел их вместе. Есть фотографии, на которых Херд в купальнике и полотенце прижимается к Илону, пока они едут в лифте.

Теперь Daily Mail сообщает, что с ними была Кара Делевинь и у них были "отношения на троих". По информации издания, в 2016 году трио также проводило время в пентхаусе Джонни, об этом рассказал друг и сосед Деппа. Источник, близкий к актеру, говорит, что Джонни может вручить Делевинь повестку в суд, чтобы выяснить, располагает ли она полезной информацией относительно Эмбер.

"Любая из сторон может заставить Кару дать показания. Это очень возможно", - подчеркнул инсайдер.

Johnny Depp, evlilikleri sürdüğü sırada eski eşi Amber Heard, milyarder girişimci Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne arasında üçlü ilişki yaşandığını öne sürerek, Los Angeles’taki kendi evinde çekilen kamera kayıtlarını mahkemeye sundu. pic.twitter.com/nm7NHp3YoR — kültürflix #evdekal (@kulturflix) June 18, 2020

Ранее сообщалось, что от Эмбер ушли четыре адвоката, которые защищали ее прежде. Они сослались на дорогую и неудобную логистику из-за ограничений, вызванных пандемией. Теперь с Херд работает другой местный адвокат.

Защита Джонни Деппа же считает, что причина увольнения адвокатов другая: "Много лет движение Times Up и другие [борцы с сексуальными домогательствами и домашним насилием] присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. А теперь адвокаты Херд, один из которых был соучредителем фонда Times Up, по-видимому, больше не хотят поддерживать ее мошенничество".