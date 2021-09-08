Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность и показала округлившийся животик (видео)

Кайли Дженнер официально подтвердила вторую беременность от Трэвиса Скотта.

Пока звездная сестра, Ким Кардашьян, разводится со своим супругом репером Канье Уэстом, 24-летняя Кайли Дженнер радуется скорому пополнению в семействе Кардашьян-Дженнер.

На своей странице в Инстаграм модель поделилась милым видео, в котором подтвердила, что вскоре станет мамой во второй раз. Отец будущего ребенка — репер Трэвис Скотт, с которым Кайли уже воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.

На опубликованном видео, Дженнер показала поклонникам позитивный тест на беременность и реакцию своего возлюбленного, их дочери и своей мамы на новость о будущем пополнении. Также Кайли запечатлела в ролике и первый поход на УЗИ. Стоит отметить, что животик у модели уже достаточно округлившийся.

В подробности типа срока беременности или даты родов, знаменитость не вдавалась.

Напомним, что Кайли Дженнер — основательница косметической компании Kylie Cosmetics. Ее состояние оценивается в 590 млн долларов, что позволяет ей возглавлять ежегодный список сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes.