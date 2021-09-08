Кайлі Дженнер підтвердила другу вагітність і показала кругленький животик (відео)

Кайлі Дженнер офіційно підтвердила другу вагітність від Тревіса Скотта.

Поки зіркова сестра, Кім Кардашьян, розлучається зі своїм чоловіком репером Каньє Вестом, 24-річна Кайлі Дженнер радіє майбутньому поповненню в сімействі Кардашьян-Дженнер.

На своїй сторінці в Інстаграм модель поділилася милим відео, в якому підтвердила, що незабаром стане мамою вдруге. Батько майбутньої дитини — репер Тревіс Скотт, з яким Кайлі вже виховує 3-річну дочку Стормі.

На опублікованому відео, Дженнер показала шанувальникам позитивний тест на вагітність і реакцію свого коханого, їх дочки і своєї мами на новину про майбутнє поповнення. Також Кайлі показала в ролику і перший похід на УЗД. Варто відзначити, що животик у моделі вже досить кругленький.

У подробиці типу терміну вагітності або дати пологів, знаменитість не вдавалася.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер — засновниця косметичної компанії Kylie Cosmetics. Її стан оцінюється в 590 млн доларів, що дозволяє їй очолювати щорічний список сотні найбільш високооплачуваних знаменитостей Forbes.