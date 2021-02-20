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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новость о разводе Ким Кардашьян и репера Канье Уэста нет-нет да появлялась в СМИ на протяжении всего 2020 года.

19 февраля издание TMZ подтвердило, что теперь уже точно пара разводится. Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака спустя семь лет совместной жизни.

Так как у пары 4 общих детей, развод наряд ли был бы мирным, однако пара решила расстаться цивилизовано. Согласно документам, Ким просит совместную опеку над детьми. Канье согласен с таким соглашением.

На фоне разговоров о разводе: Ким Кардашян сменила прическу (фото) 

У пары есть брачный договор, но ни одна из сторон его оспаривать не будет. Источник сообщает, что Ким и Канье уже далеко продвинулись в достижении соглашения об урегулировании имущественных споров.

Ранее, "Телеграф" писал, что соседка и подруга Ким Кардашян актриса Кэти Гриффин прокомментировала их развод с Канье Уэстом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 404

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Развод, Канье Уэст, Ким Кардашьян.
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