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Ким Кардашьян подала на развод

Ким Кардашьян подала на развод
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Голливудская пара Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст не смогли сберечь свой брак. В сети уже не раз появлялась информация об их разводе, однако после пара вновь сходилась. Но не в этот раз.

Издание Page Six сообщило, что пара все же решила расстаться после шести лет брака.

"Они это скрывают, но они сделали", - сообщает инсайдер.

Также известно, что Ким Кардашян уже даже наняла хорошего бракоразводного адвоката Лору Вассер. Так, как паре есть, что делить, то вряд ли развод пройдет легко. Главной проблемой может стать дом в Калифорнии. Ким хочет, чтобы дом остался ей и детям.

Стоит отметить, что рождественские праздники пара провела отдельно.

Ранее, «Телеграф» писал, что для празднования Рождества Ким Кардашян выбрала необычный наряд.

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Все по теме:

Отношения, Развод, Канье Уэст, Ким Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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