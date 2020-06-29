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Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным фото на фоне слухов о семейных размолвках

Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным фото на фоне слухов о семейных размолвках
22:20 Сегодня Телеграф nv.ua
Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и популярный рэпер Канье Уэст растрогали сеть романтичными и стильными кадрами. По сообщениям СМИ, семейное счастье супругов оказалось в кризисной ситуации. Сообщалось, что Ким и Канье планируют некоторое время пожить отдельно, чтобы избежать развода.

Одна из самых знаменитых и самых стильных американских пар поделилась романтичным фото, сделанным на закате в воскресенье. "Счастливое воскресенье", - подписала она фото.

Канье Уэст и Ким Кардашьян обнимают друг друга, позируя в нарядах из лакированной искусственной кожи - Ким в знаменитом коричневом комбинезоне Mowalola, а Канье Уэст - черном костюме.

Канье Уэст приобрел ранчо стоимостью $14 млн в Вайоминге после того, как в одном из интервью Ким Кардашьян сообщила, что ее мечта - перебраться жить вместе с детьми на ранчу, сообщает Daily Mail.

 
 
 
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Напомним, звезда Кардашьян, получившая известность благодаря реалити-шоу и модной и косметической компании, заключила соглашение со шведской компанией потоковой передачи музыки Spotify Technology SA о должности ведущей подкаста о реформе уголовного правосудия.

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Канье Уэст, Ким Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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