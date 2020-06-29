В прозрачной одежде: самая красивая женщина в мире "засветила" свои прелести (Фото)

Американская супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

На фото Хадид позирует, расположившись на полу, в коротком полупрозрачном платье без лифчика, через которое просвечиваются соски красотки. При этом у ног супермодели находится ваза с цветами.

"Дитя цветов", - лаконично подписала фото Хадид.

"Белла, ты такая красотка", "Такая горячая", "Какая красавица!", "Безупречная", "Прекрасная", "Королева", "Ты идеальна", - написали в комментариях восторженные поклонники.

View this post on Instagram A post shared by Bella (@bellahadid) on Jun 28, 2020 at 1:58pm PDT

Как сообщалось ранее, недавно на Беллу Хадид обрушилась критика из-за слишком тесного купальника. По мнению ее подписчиков, он едва прикрывает грудь, поэтому фото выглядят слишком пошло.