В прозрачной одежде: самая красивая женщина в мире "засветила" свои прелести (Фото)

На фото Хадид позирует, расположившись на полу, в коротком полупрозрачном платье без лифчика, через которое просвечиваются соски красотки. При этом у ног супермодели находится ваза с цветами.
"Дитя цветов", - лаконично подписала фото Хадид.
"Белла, ты такая красотка", "Такая горячая", "Какая красавица!", "Безупречная", "Прекрасная", "Королева", "Ты идеальна", - написали в комментариях восторженные поклонники.
View this post on Instagram
Как сообщалось ранее, недавно на Беллу Хадид обрушилась критика из-за слишком тесного купальника. По мнению ее подписчиков, он едва прикрывает грудь, поэтому фото выглядят слишком пошло.