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В прозрачной одежде: самая красивая женщина в мире "засветила" свои прелести (Фото)

В прозрачной одежде: самая красивая женщина в мире "засветила" свои прелести (Фото)
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф www.unian.net
Американская супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

На фото Хадид позирует, расположившись на полу, в коротком полупрозрачном платье без лифчика, через которое просвечиваются соски красотки. При этом у ног супермодели находится ваза с цветами.

"Дитя цветов", - лаконично подписала фото Хадид.

"Белла, ты такая красотка", "Такая горячая", "Какая красавица!", "Безупречная", "Прекрасная", "Королева", "Ты идеальна", - написали в комментариях восторженные поклонники.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, недавно на Беллу Хадид обрушилась критика из-за слишком тесного купальника. По мнению ее подписчиков, он едва прикрывает грудь, поэтому фото выглядят слишком пошло.

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Все по теме:

Образ жизни, Стиль, Белла Хадид.

Автор:

Телеграф
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