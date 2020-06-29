Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера

Хотя летнее солнцестояние прошло за неделею до праздника, Гранде облачилась в цветочное платье и корону, какие были у героини Флоренс Пью в нашумевшем фильме ужасов. Актриса оставила Ариане поздравление в комментариях, передав ей на время свой титул:
С днем рождения, дорогая! Теперь ты майская королева.
Певица отметила 27-летие в окружение матери Джоан Гранде, отца Эдварда Бутера, брата Фрэнки Гранде и своего возлюбленного Далтона Гомеса, отношения с которым она недавно публично подтвердила в музыкальном клипе на песню Stuck with U. Он появился на нескольких романтичных снимках, опубликованных певицей в микроблоге.
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О том, что у Гранде появился новый бойфренд, стало известно в феврале этого года, когда папарацци застали ее в обществе таинственного незнакомца.
Вычислить его личность удалось поклонникам исполнительницы, которые внимательно проследили за ее постами в социальных сетях. С тех пор Гранде сняла возлюбленного в клипе с Джастином Бибером и стала свободнее публиковать совместные фотографии, но по-прежнему воздерживается от комментариев о новых отношениях.