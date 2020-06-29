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Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера

Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
На днях исполнительнице God Is a Woman Ариане Гранде исполнилось 27 лет. В честь дня рождения она поделилась множеством фото в стиле хоррора Ари Астера "Солнцестояние".

Хотя летнее солнцестояние прошло за неделею до праздника, Гранде облачилась в цветочное платье и корону, какие были у героини Флоренс Пью в нашумевшем фильме ужасов. Актриса оставила Ариане поздравление в комментариях, передав ей на время свой титул:

С днем рождения, дорогая! Теперь ты майская королева.

Певица отметила 27-летие в окружение матери Джоан Гранде, отца Эдварда Бутера, брата Фрэнки Гранде и своего возлюбленного Далтона Гомеса, отношения с которым она недавно публично подтвердила в музыкальном клипе на песню Stuck with U. Он появился на нескольких романтичных снимках, опубликованных певицей в микроблоге. 

 
 
 
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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

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О том, что у Гранде появился новый бойфренд, стало известно в феврале этого года, когда папарацци застали ее в обществе таинственного незнакомца.

Вычислить его личность удалось поклонникам исполнительницы, которые внимательно проследили за ее постами в социальных сетях. С тех пор Гранде сняла возлюбленного в клипе с Джастином Бибером и стала свободнее публиковать совместные фотографии, но по-прежнему воздерживается от комментариев о новых отношениях.

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Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Ариана Гранде.

Автор:

Телеграф
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