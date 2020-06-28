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Подписчики в восторге: худенькая Адель порадовала фанов свежими фото

Подписчики в восторге: худенькая Адель порадовала фанов свежими фото
17:37 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Певица снова возобновила "жизнь" своей страницы в Instagram и публикует новые фото. Так, в субботу, 27 июня, она поделилась несколькими снимками, сделанными на фоне большого телевизора, на котором идет ее концерт на канале BBC.

Фото британская певица подписала: "Выпила пять сидров". 

На одном фото она с помощью вентилятора остужает себя после танцев, на втором - она в концертном платье, которое теперь сидит на ней свободно и эффектно подчеркивает новые стройные формы, танцует под свое же выступление.

"Терпеливо ждем", "Адель, ты вдохновила меня полюбить себя, изменить свое тело и жизнь, ты такая красивая", "Адель остается королевой", "Ты прекрасна", - оставляют комментарии поклонники Адель.

 
 
 
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Адель поддержала протестующих в США, опубликовав фото Джорджа Флойда

Напомним, накануне стало известно, что выход нового альбома Адель, запланированный на сентябрь 2020 года, откладывается из-за пандемии коронавируса. Это будет четвертый альбом певицы. Предыдущий назывался 25, и она выпустила его в 2015 году, когда ей исполнилось 25 лет.

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Адель, Образ жизни.

Автор:

Телеграф
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