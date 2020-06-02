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Адель поддержала протестующих в США, опубликовав фото Джорджа Флойда

Адель поддержала протестующих в США, опубликовав фото Джорджа Флойда
16:08 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Долго молчавшая артистка наконец решила высказаться в своем блоге.

После развода с мужем Саймоном Конекки Адель, которая и до этого была довольно закрытой, почти перестала пользоваться соцсетями.

Лишь изредка она выкладывала там фотографии со своих концертов. А однажды даже поделилась результатами своего похудения.

После этого певица вновь исчезла из Инстаграма. Однако события, которые сейчас происходят в США, не могли оставить ее равнодушными.

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Адель опубликовала снимок Джорджа Флойда, после смерти которого в стране начались беспорядки.

 
 
 
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Она выразила поддержку всем, кто не согласен с полицейским произволом в США, и выступила в поддержку соблюдения прав человека. При этом певица подчеркнула, что расизм является серьезной проблемой не только в Штатах, но и в других странах.

Поклонники поблагодарили звезду за то, что она не осталась равнодушной к тому, что сейчас происходит на улицах.

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США, Адель, Протесты, Джордж Флойд.
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