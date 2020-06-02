Адель поддержала протестующих в США, опубликовав фото Джорджа Флойда

Новости шоу бизнеса:Долго молчавшая артистка наконец решила высказаться в своем блоге.

После развода с мужем Саймоном Конекки Адель, которая и до этого была довольно закрытой, почти перестала пользоваться соцсетями.

Лишь изредка она выкладывала там фотографии со своих концертов. А однажды даже поделилась результатами своего похудения.

После этого певица вновь исчезла из Инстаграма. Однако события, которые сейчас происходят в США, не могли оставить ее равнодушными.

Адель опубликовала снимок Джорджа Флойда, после смерти которого в стране начались беспорядки.

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele) on Jun 1, 2020 at 12:49pm PDT

Она выразила поддержку всем, кто не согласен с полицейским произволом в США, и выступила в поддержку соблюдения прав человека. При этом певица подчеркнула, что расизм является серьезной проблемой не только в Штатах, но и в других странах.

Поклонники поблагодарили звезду за то, что она не осталась равнодушной к тому, что сейчас происходит на улицах.