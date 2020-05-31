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В актера из "Сверхъестественного" стреляли копы: детали

В актера из "Сверхъестественного" стреляли копы: детали
22:28 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Американский актер Кендрик Сэмпсон стал жертвой бушующих с Соединенных Штатах Америки беспорядков.

Кендрик Сэмпсон пострадал во время беспорядков из-за беспредела полицейских, жестоко убивших жителя Миннеаполиса (США).

Несколько кадров с демонстрации в районе Фэрфакс актер из сериала "Сверхъестественное" разместил в Instagram.

В Сэмпсона стреляли минимуму четыре раза. Еще одну травму актер получил от удара дубинкой, хотя протестующие пришли на акцию протеста без оружия. Знаменитость доволен, что на личном опыте убедился в агрессии полицейских, поскольку раньше слышал о таком только от других людей.

"Один коп нацелил пистолет прямо на меня и выпустил семь резиновых пуль. Велась прицельная стрельба, хотя в CNN пишут, что все травмы получены в результате рикошета от земли", - рассказал Сэмпсон.

 
 
 
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Беспорядки в США: Трамп намерен признать "антифа" террористами

 
 
 
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На смерть 46-летнего афроамериканца отреагировали Колсон Бэйкер и Бейонсе.

Певица призвала решить проблему "бессмысленных убийств" и добиться правосудия ради покойного. Тайлер Перри, наоборот, попросил народ прекратить мародерство и беспорядки, которые не помогут изменить ситуацию.

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США, Протесты, Кендрик Сэмпсон.
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