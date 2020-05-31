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Беспорядки в США: Трамп намерен признать "антифа" террористами

Беспорядки в США: Трамп намерен признать "антифа" террористами
20:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп собирается признать антифа-движение террористической организацией.

Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки собираются признать "антифа" террористической организацией", – написал глава государства.

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Как сообщалось ранее, в США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.

Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты

Антифа (англ. Antifa) - ультралевое движение автономных вооруженных антифашистских групп и лиц в США. Важной особенностью групп антифа является использование ими прямого действия с провоцированием конфликтов как в сети, так и в реальной жизни. Движение использует различные тактики протеста, в частности цифровой активизм, причинение вреда государственной и частной собственности, физическое насилие и запугивание тех, кого они считают фашистами, расистами или ультраправыми.

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Протесты, Терроризм, Дональд Трамп, Антифа.
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