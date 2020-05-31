Беспорядки в США: Трамп намерен признать "антифа" террористами

Новости мира:Трамп собирается признать антифа-движение террористической организацией.

Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки собираются признать "антифа" террористической организацией", – написал глава государства.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Как сообщалось ранее, в США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.

Антифа (англ. Antifa) - ультралевое движение автономных вооруженных антифашистских групп и лиц в США. Важной особенностью групп антифа является использование ими прямого действия с провоцированием конфликтов как в сети, так и в реальной жизни. Движение использует различные тактики протеста, в частности цифровой активизм, причинение вреда государственной и частной собственности, физическое насилие и запугивание тех, кого они считают фашистами, расистами или ультраправыми.