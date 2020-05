Беспорядки в США: Трамп намерен признать "антифа" террористами

Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки собираются признать "антифа" террористической организацией", – написал глава государства.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020