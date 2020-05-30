Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты

Новости мира:В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол в результате протестов против насилия со стороны полицейских, возникших после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.

Как сообщает Associated Press, протесты в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас) начались с мирных демонстраций.

Тысячи человек несли таблички с надписью "Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа".

В Атланте мирные протесты продолжались несколько часов, а затем участники акций начали разбивать полицейские машины, подожгли одну из них, ворвались в местный филиал телеканала CNN и ресторан. По крайней мере, трое полицейских получили ранения, когда демонстранты бросали в них камни и бутылки.

В Нью-Йорке протестующие собрались перед спортивной ареной "Барклайс-Центр" в районе Бруклин. В какой-то момент толпа начала наступать на полицейские кордоны, пытаясь прорвать их, произошли столкновения.

Перед муниципалитетом Хьюстона, где вырос погибший Флойд, собралось несколько тысяч человек. Там полиция задержала женщину с винтовкой, которую она пыталась использовать для провокаций толпы.

Голос Америки пишет, что в калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

Протестные акции также прошли и в столице США Вашингтоне. На площади Лафайет перед Белым домом собралось множество протестующих. Служба безопасности администрации президента была вынуждена заблокировать доступ в его резиденцию.

Напомним, Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки.

Сначала в Миннеаполисе ввели режим ЧС, затем мэр города установил с вечера пятницы комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии.