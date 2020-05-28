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В США полицейский убил темнокожего: ФБР начало расследование

В США полицейский убил темнокожего: ФБР начало расследование
23:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Применение силы полицией привело к удушению и смерти задержанного, что вызвало протесты и беспорядки на улицах Миннеаполиса.

В США привлекли Федеральное бюро расследований к расследованию смерти невооруженного чернокожего американца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как сообщает сайт телеканала CBSN Minnesota, об этом говорится в совместном заявлении федерального прокурора Эрики Макдональд и специального агента ФБР Райнера Дрольшагена о расследовании смерти Флойда.

В частности, согласно их заявлению, осуществляется "активное уголовное расследование" обстоятельств смерти Флойда при задержании полицией 25 мая.

"Департамент юстиции предоставил расследованию статус высшей приоритетности и назначил опытных прокуроров и следователей уголовных дел с ФБР с целью проведения этого расследования", - говорится в заявлении.

Федеральное расследование должно установить, нарушили ли действия бывших офицеров полиции Миннеаполиса федеральный закон.

"Это является нарушением федерального закона со стороны лица, действовавшего под прикрытием закона, чтобы умышленно лишить другое лицо всех прав, защищенных Конституцией или законами Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Департамент юстиции призывает к взаимодействию всех свидетелей, которые считают, что у них есть нужная информация. А также граждан настоятельно призывают сохранять спокойствие, пока следователи собирают факты.

Также отмечается, что, когда расследование со стороны ФБР будет завершено, Офис федерального прокурора определит, поддерживаются ли уголовные обвинения доказательствами.

Видео ареста Флойда, снятое на мобильный телефон, свидетельствует, что офицер полиции давил коленом в его шею несколько раз до тех пор, пока тот не потерял сознание. Позже Флойд умер.

В то же время, после распространения этого видео в социальных сетях, в Миннеаполисе и других городах США вспыхнули протесты.

В среду, 27 мая, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай призвал предъявить уголовные обвинения офицеру полиции, причастного к удушению Флойда.

На видео задержания Флойда видно, как трое офицеров полиции держали его лежа после того, как он в наручниках упал возле полицейского автомобиля. Еще один полицейский стоял рядом и наблюдал за ситуацией. Один из полицейских зажал чернокожему американцу коленом шею. В это время Флойд умолял не делать этого, потому что ему было трудно дышать.

Во вторник вечером, 26 мая, на улицах митингующие потребовали уголовного преследования для всех четырех полицейских. Протесты переросли в гнев и беспорядки. Полиция применяла дымовые шашки и резиновые пули, чтобы успокоить толпу.

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США, Убийство, ФБР, Миннесота, Джордж Флойд.
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