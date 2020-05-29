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В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок

В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Протесты и столкновения с полицией начались в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Участники массовых протестов в Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли полицейский участок, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN в репортаже с места события.

"Участок в огне. Мы не знаем, где сейчас находятся полицейские. Срабатывает пожарная сигнализация (внутри участка – ред.)", - сообщила корреспондент CNN с места массовых беспорядков.

Вместе с тем она отметила, что толпа радостно реагирует на возгорание здания и зажигает еще больше фейерверков.

Между тем, телеканал отмечает, что тысячная толпа снесла заграждения вокруг полицейского участка, выставленного правоохранителями ранее. Причем в отличие от прошлой ночи, когда протестующие подожгли магазин автозапчастей, пожарные до сих пор не прибыли к месту возгорания.

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Напомним: накануне в Миннеаполисе вспыхнули масштабные протесты. Их причиной смерти 46-летнего афроамериканца после того, как в сеть попало видео, как его жестко задержал офицер полиции, прижав голову к асфальту коленом. При этом задержанный пытался сказать, что не может дышать. На следующий день чернокожий мужчина умер.

В четверг вечером губернатор Миннесоты издал указ, которым привлек Национальную гвардию для поддержания порядка в штате.

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США, Миннеаполис, Протесты в США, Джордж Флойд, Беспорядки в Миннеаполисе.
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