Немного тесноват: на Беллу Хадид обрушилась критика из-за купальника (Фото)

Младшая сестра Джиджи Хадид Белла обладает шикарной фигурой: у девушки длинные стройные ноги, тонкая талия, подтянутый пресс. Поэтому роскошные формы знаменитость любит подчеркивать эффектными нарядами и демонстрировать во всей красе на камеру.
В последнее время Белла все чаще делится с поклонниками пикантными фото в бикини или откровенных нарядах. Зачастую такие снимки звезды вызывают восторг у ее подписчиков.
Однако новые кадры, которыми Хадид поделилась в своем Instagram, наоборот, вызвали критику. Так, на фото модель сняла себя во время отдыха на природе в зеленом купальнике. При этом, для снимков знаменитость выбрала необычный ракурс.
View this post on Instagram
Примечательно, что многие подписчики обратили внимание на купальник звезды. По их мнению, он едва прикрывает грудь, поэтому фото выглядят слишком пошло.