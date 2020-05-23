Немного тесноват: на Беллу Хадид обрушилась критика из-за купальника (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная модель поделилась пикантными фото.

Младшая сестра Джиджи Хадид Белла обладает шикарной фигурой: у девушки длинные стройные ноги, тонкая талия, подтянутый пресс. Поэтому роскошные формы знаменитость любит подчеркивать эффектными нарядами и демонстрировать во всей красе на камеру.

В последнее время Белла все чаще делится с поклонниками пикантными фото в бикини или откровенных нарядах. Зачастую такие снимки звезды вызывают восторг у ее подписчиков.

Однако новые кадры, которыми Хадид поделилась в своем Instagram, наоборот, вызвали критику. Так, на фото модель сняла себя во время отдыха на природе в зеленом купальнике. При этом, для снимков знаменитость выбрала необычный ракурс.

View this post on Instagram A post shared by Bella (@bellahadid) on May 21, 2020 at 2:57pm PDT

Примечательно, что многие подписчики обратили внимание на купальник звезды. По их мнению, он едва прикрывает грудь, поэтому фото выглядят слишком пошло.