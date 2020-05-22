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Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное "голое" фото

Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное "голое" фото
18:19 Сегодня Телеграф glavcom.ua/

Новости шоу бизнеса:Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл 22 мая отмечает 50-летие.

Сегодня супермодель Наоми Кэмпбелл празднует юбилей - темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет. По этому торжественному поводу инстадива опубликовала нескромное фото, доказав, что остается в прекрасной форме.

Наоми позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Из предметов гардероба на Кэмпбелл были только черно-розовые босоножки. Изюминкой образа стал ярко-розовый парик. Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы. Во время съемки она томно смотрела в объектив.

Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра. "Очень сексуально", "Дикая кошка", "Божественная фигура", "И этой девушке - 50 лет! Я не верю", "У тебя тело мечты!", - восхитились фанаты.

 
 
 
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Наоми впервые вышла на подиум еще в 15 лет, после чего ее карьера начала стремительно развиваться. Она стала первой темнокожей моделью, снявшейся для обложек французской и английской версий журнала Vogue.

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В 1991 году Кэмпбелл вошла в список 50 самых красивых женщин мира, составленный журналом People. Помимо модельного бизнеса инстадива освоила актерское мастерство - она снялась более чем в 20 фильмах.

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Vogue, Наоми Кэмпбелл, День рождение.
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