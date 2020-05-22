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Модель Винни Харлоу устроила фотосессию с домашним любимцем

Модель Винни Харлоу устроила фотосессию с домашним любимцем
14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:25-летняя модель не унывает проводя время дома на карантине.

Канадская модель Винни Харлоу, которая имеет болезнь витилиго и является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret опубликовала фотографии со своим домашним любимцем, которые уже успели умилить фанатов.

Девушка часто делится с подписчиками креативными фотографиями, которые можно с легкостью сделать в домашних условиях, публикует кадры сделанные для именитых глянцев и активно делится своей жизнью в инстаграм-сторис.

Модель больше времени уделяет родным, близким и своему домашнему любимцу. Так, Харлоу опубликовала в своем инстаграме новые фото на которых она позирует со своим домашним животным на заднем дворе своего дома. Винни Харлоу любит спортивные аутфиты, поэтому надела стильный и практичный спортивный костюм от бренда Puma. 

 
 
 
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Комплект спортивной одежды состоит из двухцветной олимпийки с надписью бренда, черных брюк с лампасами и красной футболки. Акцент модель сделала на черных кроссовках с массивной подошвой. Образ дополнил ярко выраженный макияж на базе черных и коричневых теней.

Домашнего любимца модели можно увидеть довольно часто на ее личных фотографиях в инстаграме.

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Все по теме:

Модель, Фотосессия, Знаменитости, Питомцы, Домашние любимцы, Винни Харлоу.
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