"Боже, как горячо": Тина Кароль взбудоражила Сеть соблазнительными фото

Новости шоу бизнеса:На снимках певица одета в стильный костюм белоснежного цвета, при этом пиджак надет на обнаженное тело.

Украинская певица Тина Кароль вызвала восхищенные комментарии фанов, опубликовав дерзкое фото в пиджаке на голое тело.

"Боже, как горячо", — комментируют фолловеры Тины Кароль новые фото, которыми она поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Фотосессия получилась провокационной и при этом необыкновенно нежной. Нежность подчеркнута нюдовым макияжем и маникюром.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAZl0UfHfUu/

"Вызовите мне скорую… я забыла как дышать… красота этой женщины сведет меня с ума", "Lady boss", "Убиваешь своей красотой", "И тут начинаешь завидовать Балану", — пишут Тине Кароль фаны.

Тина Кароль любит их "провоцировать", часто делясь публикациями-настроениями без каких-либо комментариев.