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Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)

Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
20:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дмитрий Монатик присоединился к поздравлениям звездных коллег с Днем вышиванки и опубликовал фото в украинском национальном костюме.

Ни один новый кадр Монатика с сыновьями или женой не остается без внимания фолловеров. Артист решил устроить для своих фанатов двойной праздник: по случаю Дня вышиванки он опубликовал в инстаграм-профиле архивное фото с любимой, которым впервые продемонстрировал, как Ирина выглядела беременной.

Монатик отметил, что фотография сделана 5 лет назад в этот праздничный день. Тогда супруги прогуливались по центру Киева в вышиванках: певец - в синей рубашке с белым орнаментом, а его жена - в черном платье с красными цветами. Они выглядели очень стильно, ведь объединили украинский национальный наряд с одеждой в стиле стритстайл: белыми кроссовками у Ирины и шляпой у артиста.

Жена Монатика также поделилась этим кадром в инстаграме и призналась, что их семья исповедует культурные традиции и передает их своим детям. Однако округлый живот Ирины вызвал не меньший резонанс, чем стильные аутфиты пары. На фото в то время новоиспеченная супружеская пара ждала первенца - сына Даниила.

 
 
 
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Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)

Стоит напомнить, что Монатик оставляет личную жизнь вне объективов камер и крайне редко делится фотографиями с семьей. Но 15 мая, на День семьи, артист опубликовал на личной странице в Instagram фото, на котором запечатлены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и двое сыновей - Даниил и Платон.

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Беременность, Дмитрий Монатик, Монатик, Ирина Демичева, День вышиванки 2020.
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