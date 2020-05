Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)

View this post on Instagram

Уся наша інтернаціональна родина у вишиванках! свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам'ятати свою національну та громадянську позицію,культурну освіченість та духовну свідомість.#семья #деньвишиванки #україна #vyshyvanka #vyshyvankaday #ukraine #ukrainiantraditions #діти #бужинська #бужинская