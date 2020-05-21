Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)

Интересно, что этническая одежда в наши времена приобрела невероятную популярность.
Вышиванка - это не просто элемент одежды, а настоящий оберег для многих украинцев. Ее почитают и уважают, одевают на особые даты.
Сегодня многие украинские звезды поздравили поклонников с этим праздником, а вместе с тем похвастались своими луками в национальном наряде.
Екатерина Бужинская
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Уся наша інтернаціональна родина у вишиванках! свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам'ятати свою національну та громадянську позицію,культурну освіченість та духовну свідомість.#семья #деньвишиванки #україна #vyshyvanka #vyshyvankaday #ukraine #ukrainiantraditions #діти #бужинська #бужинская
"Вся наша интернациональная семья в вышиванках! Праздник приглашает каждого сознательного гражданина к абсолютно простому поступку - одеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу. Вместе с тем, этот праздник имеет глубокий смысл. По всему миру украинцы объединяются в одной идеи и показывают, что имеют собственную самоидентификацию и национальный код. В этот день стоит помнить свою национальную и гражданскую позицию, культурную образованность и духовное сознание".
Сергей Бабкин
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ВИШИВАНКАDAY! Зi святом, Друзi !!! Гарного дня! Натхнення та Любовi ! #сергiйбабкiн #вишиванкаday
"С праздником, друзья! Хорошего дня! Желаю вдохновения и любви!"
Ольга Сумская
"Я давно уже воспринимаю вышиванку как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко! Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю и делали уникальную ткань собственноручно.. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько новых платьев".
Екатерина Кухар
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Притягую теплі проміння сонця, одягнувши вишиванку на якій розташована триколірна фіалка, що є символом весни, оскільки зацвітає одна із перших після танення снігу... Ось вона — елегантність по-українськи, з 3D ефектом від Юлії Магдич! ⠀ З Днем вишиванки, друзі! ⠀ #деньвишиванки #embroideryday #українацеми #анютиныглазки #
"Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку на которой расположена трехцветная фиалка, что является символом весны, поскольку зацветает одной из первых после таяния снега. С Днем вышиванки, друзья!"
Настя Каменских
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою ⠀ Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. ⠀ Зі святом, друзі!
"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышиванкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас - это не просто одежда, а символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!"
ONUKA
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Свято вишиванки. День, що об'єднує нас навколо українських традицій, які попри бурхливі часи, не втратили своєї краси та величі. З покоління в покоління. Від матері до її дитини. Ми передаємо частину нашого фольклору, звичаїв, історії. Зі святом! Всіх благ і спокою вашим рідним. ⠀ Стиль: @lesiapatoka Фото: @lola_mamadzhanova
"Праздник вышиванки. День, который объединяет нас вокруг украинских традиций, которые, несмотря на бурные времена, не потеряли своей красоты и величия. Из поколения в поколение. От матери к ее ребенку. Мы передаем часть нашего фольклора, обычаев, истории. С праздником! всех благ и покоя вашим родным".
Юрий Горбунов
"С Днем вышиванки! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно!! Моя любимая - белым по белому!"
Дзидзьо
"Поздравляю с Днем вышиванки!"
Джамала
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Дуже люблю, дуже ціную! Вважаю її справжньою прикрасою наших жінок! ⠀ #вишиванкаDAY #ДеньВишиванки
"С Днем вышиванки! Очень люблю, очень ценю! Считаю ее настоящим украшением наших женщин!"