Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 21 мая, Украина празднует День вышиванки.

Интересно, что этническая одежда в наши времена приобрела невероятную популярность.

Вышиванка - это не просто элемент одежды, а настоящий оберег для многих украинцев. Ее почитают и уважают, одевают на особые даты.

Сегодня многие украинские звезды поздравили поклонников с этим праздником, а вместе с тем похвастались своими луками в национальном наряде.

Екатерина Бужинская

"Вся наша интернациональная семья в вышиванках! Праздник приглашает каждого сознательного гражданина к абсолютно простому поступку - одеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу. Вместе с тем, этот праздник имеет глубокий смысл. По всему миру украинцы объединяются в одной идеи и показывают, что имеют собственную самоидентификацию и национальный код. В этот день стоит помнить свою национальную и гражданскую позицию, культурную образованность и духовное сознание".

Сергей Бабкин

"С праздником, друзья! Хорошего дня! Желаю вдохновения и любви!"

Ольга Сумская

"Я давно уже воспринимаю вышиванку как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко! Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю и делали уникальную ткань собственноручно.. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько новых платьев".

Екатерина Кухар

"Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку на которой расположена трехцветная фиалка, что является символом весны, поскольку зацветает одной из первых после таяния снега. С Днем вышиванки, друзья!"

Настя Каменских

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышиванкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас - это не просто одежда, а символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!"

ONUKA

"Праздник вышиванки. День, который объединяет нас вокруг украинских традиций, которые, несмотря на бурные времена, не потеряли своей красоты и величия. Из поколения в поколение. От матери к ее ребенку. Мы передаем часть нашего фольклора, обычаев, истории. С праздником! всех благ и покоя вашим родным".

Юрий Горбунов

"С Днем вышиванки! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно!! Моя любимая - белым по белому!"

Дзидзьо

"Поздравляю с Днем вышиванки!"

Джамала

"С Днем вышиванки! Очень люблю, очень ценю! Считаю ее настоящим украшением наших женщин!"