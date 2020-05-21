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Певица Ирина Федишин поздравила украинцев с Днем вышиванки (Видео)

Певица Ирина Федишин поздравила украинцев с Днем вышиванки (Видео)
08:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На личной странице в инстаграме исполнительница опубликовала видео, где рассказала, какое значение в ее жизни имеет вышиванка.

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Популярная певица Ирина Федишин рассказала, что для нее означает эта национальная одежда и похвасталась красивым вышитым платьем.

Ирина Федишин присоединилась к поздравлениям с праздником, который близок украинскому народу. Для нее вышиванка – это не просто одежда, а нечто гораздо важнее. Это настоящий оберег. 

Вышивка в жизни Ирины Федишин 

 
 
 
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Вишиванка - це не просто одяг. Це щось набагато більше! Це щось дуже рідне, тепле та особливе. Це те, що стирає усі кордони та об’єднує нас українців по всьому світу. Нехай вишиванка надихає нас на нові досягнення для нашої країни! Зі святом ! Культура об’єднує #деньвишиванки #ІринаФедишин #Україна #УкраїнціРазом #ВишиванкаDAY #вишиванка @kanalukraina24 #Ранок #Україночки @murashka_design

Публикация от Ірина Федишин

"Вышиванка – это не просто одежда. Это что-то гораздо больше! Это что-то очень родное, теплое и особенное. Это то, что стирает все границы и объединяет нас, украинцев, по всему миру. Пусть вышиванка вдохновляет нас на новые достижения для нашей страны! С праздником!"– написала под роликом артистка.

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Образ Ирины Федишин в День вышиванки

На ролике видим Ирину в коротком вышитом платье темно-синего цвета. Оно украшено ярким цветочным орнаментом, который сразу бросается в глаза. Особенно привлекают внимание роскошные красные маки, изображенные на пышных рукавах. Такой наряд певица сочетала с белыми кроссовками. Белокурые волосы уложила в локоны и украсила заколкой сбоку. На лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах.

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