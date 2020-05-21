Джамала показала нежные фото в халате и рассказала о постельных привычках

Джамала, которая сейчас находится на 9 месяце беременности и готовится во второй раз стать мамой, показала в Instagram стройные ножки и изящную линию шеи.
"Честно, так и не поняла, кто я - жаворонок или сова? - написала Джамала. - Был период, когда я могла спать до одиннадцати. Бывало, что лучше всего мне работалось в 6 утра, иногда самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась".
Также певица вспомнила туры, когда каждый день меняла города и отели.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чесно, так і не зрозуміла, хто я — жайворонок чи сова? Був період, коли я могла спати до одиннадцятої. Бувало, що найкраще мені працювалося о 6-й ранку, іноді — найпродуктивнішим часом була ніч. ⠀ Здається, я так і не визначилася. А якщо згадати тури... Кожного дня нове місто, змінюєш готелі. В мене є така особливість — після концерту я не можу заснути, а зранку, коли час виселятися з готелю і їхати далі, завжди перша стою з валізою в холі і чекаю всю команду Хоча я зараз дуже сумую за цією готельною атмосферою — свіжою постіллю, білосніжними халатами, маленькими пляшечками у ванній кімнаті, швецькими сніданками; все одно найраще після подорожей — це повернення додому. Своє ліжко і такі рідні стіни домівки А ви хто? Жайворонки чи сови?
"У меня есть такая особенность - после концерта я не могу уснуть, а утром, когда время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стою с чемоданом в холле и жду всю команду, - призналась она. - Сейчас я очень скучаю по этой отельной атмосфере - свежей постели, белоснежным халатам, маленьким бутылочкам в ванной комнате, шведским завтракам".
При этом лучшей частью путешествий Джамала назвала возвращение - к своей постели и родным стенам дома. "Красавица! Ты соловей!" - пришли к выводу поклонники.