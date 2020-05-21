Джамала показала нежные фото в халате и рассказала о постельных привычках

Новости шоу бизнеса:Вместе с архивными фото 34-летняя певица поделилась с поклонниками мыслями о хронотипах и тоской по гастрольной деятельности.

Джамала, которая сейчас находится на 9 месяце беременности и готовится во второй раз стать мамой, показала в Instagram стройные ножки и изящную линию шеи.

"Честно, так и не поняла, кто я - жаворонок или сова? - написала Джамала. - Был период, когда я могла спать до одиннадцати. Бывало, что лучше всего мне работалось в 6 утра, иногда самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась".

Также певица вспомнила туры, когда каждый день меняла города и отели.

"У меня есть такая особенность - после концерта я не могу уснуть, а утром, когда время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стою с чемоданом в холле и жду всю команду, - призналась она. - Сейчас я очень скучаю по этой отельной атмосфере - свежей постели, белоснежным халатам, маленьким бутылочкам в ванной комнате, шведским завтракам".

При этом лучшей частью путешествий Джамала назвала возвращение - к своей постели и родным стенам дома. "Красавица! Ты соловей!" - пришли к выводу поклонники.