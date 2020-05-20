"Даже дождь не остановил": Ольга Фреймут поделилась снимками младшей дочери

Новости шоу бизнеса:Знаменитая телеведущая показала, как заметно подросла ее младшая дочь.

Младшей дочери Ольги Фреймут скоро исполнится три года. Девочка очень любит радовать свою звездную маму букетиками из цветов, которые собирает сама. Не помеха в этом ей даже дождь.

Об этом телеведущая рассказала на личной странице в Instagram. Знаменитость опубликовала снимки всех букетов и призналась, что сохраняет каждый сорванный дочерью цветочек. На снимке маленькая Евдокия в дождевике и резиновых сапогах срывает цветы.

"Даже дождь не остановил Евдокию нарвать мне букетик. Я каждый с любовью фотографирую и храню в отдельной коллекции телефона. Когда-то подарю дочери альбом с фотографиями этих цветочков и зелья", - написала Фреймут.

Напомним, что Ольга вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывает еще двоих детей: 4-летнего сына Валерия и 14-летнюю дочь Злату, которую телеведущая родила от мужчины, с которым состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне.