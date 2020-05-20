"Даже дождь не остановил": Ольга Фреймут поделилась снимками младшей дочери

Младшей дочери Ольги Фреймут скоро исполнится три года. Девочка очень любит радовать свою звездную маму букетиками из цветов, которые собирает сама. Не помеха в этом ей даже дождь.
Об этом телеведущая рассказала на личной странице в Instagram. Знаменитость опубликовала снимки всех букетов и призналась, что сохраняет каждый сорванный дочерью цветочек. На снимке маленькая Евдокия в дождевике и резиновых сапогах срывает цветы.
"Даже дождь не остановил Евдокию нарвать мне букетик. Я каждый с любовью фотографирую и храню в отдельной коллекции телефона. Когда-то подарю дочери альбом с фотографиями этих цветочков и зелья", - написала Фреймут.
Напомним, что Ольга вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывает еще двоих детей: 4-летнего сына Валерия и 14-летнюю дочь Злату, которую телеведущая родила от мужчины, с которым состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне.