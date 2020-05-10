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Пришла вся семья: Ольга Фреймут показала фото со дня рождения своего сына

Пришла вся семья: Ольга Фреймут показала фото со дня рождения своего сына
21:58 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут выложила фото с празднования дня рождения ее сына Валерия.

8 мая сыну Ольги Фреймут и Владимира Локотко исполнилось 4 года. В честь этого счастливые родители организовали для именинника домашний праздник, на который пришли самые близкие люди.

Фотографиями со дня рождения Фреймут поделилась на своей странице в Instagram.

На одном кадре Ольга запечатлена в стильном наряде с охапком разноцветных воздушных шаров в руках. На снимке телеведущая позирует со своей сестрой Юлей. На другом фото Фреймут сфотографировалась с мамой.

 
 
 
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Валерію 4 роки!!!

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Также в своих Instagram-stories знаменитость опубликовала кадр с мужем и показала, как выглядел праздничный торт. А вот именинника Ольга решила не показывать в соцсети.

Напомним, недавно украинская телеведущая Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление и сообщила, что не планирует возвращаться на телевидение.

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Дети, Ребенок, День рождения, Ольга Фреймут.
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