Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Штаб ООС: оккупанты шесть раз открывали огонь
Штаб ООС: оккупанты шесть раз открывали огонь
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
16:35 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая рассказала о причине такого решения.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление и сообщила, что не планирует возвращаться на телевидение. Об этом звезда рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.

"Наверное в кадр я больше не вернусь, ведь мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я хочу снова вернуться к программе "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", но когда я ушла из "Ревизора", там появилась новая телеведущая, когда я ушла из "плюсов", там тоже появился новый телеведущий. Территория уже занята", - поделилась Ольга.

Фреймут рассказала и о низких рейтингах ее последних проектов, а также соображениями насчет своих неудач. Девушка отметила, что вернется к съемочному процессу только тогда, когда ей предложат заниматься проверками.

Фото www.instagram.com/freimutolia

"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, - расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой - люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", - подчеркнула телеведущая.

Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет в бадминтон

Также Ольга удивила признанием насчет своей "единственной ошибки в жизни". На вопрос журналиста жалеет ли она, что в свое время покинула проект "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", звезда ответила положительно.

"Это единственная моя ошибка в жизни. Я больше вообще никогда не ошибалась. Все, что я делала - делала правильно. В этом случае меня будто ангелы покинули, и я сделала большую ошибку. С "Нового канала" я ушла, потому что увидела новые возможности. Вести шоу "Голос страны" мне было очень интересно. Это было искушение, но так не надо было делать", - подчеркнула Фреймут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевидение, Телеведущая, Ольга Фреймут, Наталья Влащенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
02 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
03 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Ситуация с пожарами: на Херсонщине за сутки произошло 7 природных возгораний (Фото)
На Херсонщине за сутки произошло 7 природных возгораний (Фото)
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь