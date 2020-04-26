Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая рассказала о причине такого решения.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление и сообщила, что не планирует возвращаться на телевидение. Об этом звезда рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.

"Наверное в кадр я больше не вернусь, ведь мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я хочу снова вернуться к программе "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", но когда я ушла из "Ревизора", там появилась новая телеведущая, когда я ушла из "плюсов", там тоже появился новый телеведущий. Территория уже занята", - поделилась Ольга.

Фреймут рассказала и о низких рейтингах ее последних проектов, а также соображениями насчет своих неудач. Девушка отметила, что вернется к съемочному процессу только тогда, когда ей предложат заниматься проверками.

Фото www.instagram.com/freimutolia

"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, - расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой - люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", - подчеркнула телеведущая.

Также Ольга удивила признанием насчет своей "единственной ошибки в жизни". На вопрос журналиста жалеет ли она, что в свое время покинула проект "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", звезда ответила положительно.

"Это единственная моя ошибка в жизни. Я больше вообще никогда не ошибалась. Все, что я делала - делала правильно. В этом случае меня будто ангелы покинули, и я сделала большую ошибку. С "Нового канала" я ушла, потому что увидела новые возможности. Вести шоу "Голос страны" мне было очень интересно. Это было искушение, но так не надо было делать", - подчеркнула Фреймут.