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Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет бадминтон

Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет бадминтон
09:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущая поделилась ярким видео, где показала, как играет бадминтон во дворе своего дома.

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов карантин проводят вместе с сыном Иваном в загородном доме. Звездные супруги часто общаются с подписчиками в Инстаграме с помощью прямых эфиров и почти ежедневных сообщений. Ведущая поделилась очередной серией фото и видео.

Для развлечений на выходных Осадчая выбрала легкое платье нежно-розового цвета в мелкий цветочный принт от бренда Chloe. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Дополнила образ большими солнцезащитными очками со светлым стеклом. Ее шею украшают минималистичные подвески, а волосы спадают на плечи. Ведущая предпочитает натуральную красоту, поэтому на фото предстала без макияжа.

На кадрах Катя позирует с ракеткой для бадминтона в руках. Также она поделилась роликом в замедленном режиме съемки, где показала, что умеет мастерски владеть ракеткой.

Вся в магнолиях: Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду

Наше новое развлечение на карантине – бадминтон. Азартное кардио с бегом, прыжками и наклонами в течение получаса обеспечено, – написала в публикации телеведущая.

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Все по теме:

Телевидение, Бадминтон, Видео, Телеведущая, Катя Осадчая, Увлечение.
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