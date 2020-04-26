Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет бадминтон

Новости шоу бизнеса:Телеведущая поделилась ярким видео, где показала, как играет бадминтон во дворе своего дома.

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов карантин проводят вместе с сыном Иваном в загородном доме. Звездные супруги часто общаются с подписчиками в Инстаграме с помощью прямых эфиров и почти ежедневных сообщений. Ведущая поделилась очередной серией фото и видео.

Для развлечений на выходных Осадчая выбрала легкое платье нежно-розового цвета в мелкий цветочный принт от бренда Chloe. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Дополнила образ большими солнцезащитными очками со светлым стеклом. Ее шею украшают минималистичные подвески, а волосы спадают на плечи. Ведущая предпочитает натуральную красоту, поэтому на фото предстала без макияжа.

На кадрах Катя позирует с ракеткой для бадминтона в руках. Также она поделилась роликом в замедленном режиме съемки, где показала, что умеет мастерски владеть ракеткой.

Наше новое развлечение на карантине – бадминтон. Азартное кардио с бегом, прыжками и наклонами в течение получаса обеспечено, – написала в публикации телеведущая.