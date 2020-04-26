Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет бадминтон

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов карантин проводят вместе с сыном Иваном в загородном доме. Звездные супруги часто общаются с подписчиками в Инстаграме с помощью прямых эфиров и почти ежедневных сообщений. Ведущая поделилась очередной серией фото и видео.
Для развлечений на выходных Осадчая выбрала легкое платье нежно-розового цвета в мелкий цветочный принт от бренда Chloe. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Дополнила образ большими солнцезащитными очками со светлым стеклом. Ее шею украшают минималистичные подвески, а волосы спадают на плечи. Ведущая предпочитает натуральную красоту, поэтому на фото предстала без макияжа.
На кадрах Катя позирует с ракеткой для бадминтона в руках. Также она поделилась роликом в замедленном режиме съемки, где показала, что умеет мастерски владеть ракеткой.
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Наша нова розвага на карантині - бадмінтон :) півгодинне азартне кардіо з бігом, стрибками і нахилами забезпечено ) @chloe
Наше новое развлечение на карантине – бадминтон. Азартное кардио с бегом, прыжками и наклонами в течение получаса обеспечено, – написала в публикации телеведущая.