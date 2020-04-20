Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел
Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел
Президент УЕФА - о возобновлении футбольного сезона
Президент УЕФА - о возобновлении футбольного сезона
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)

Вся в магнолиях: Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду

Вся в магнолиях: Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду
16:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Катя Осадчая поделилась фотографиями, на которых позирует в своем саду.

В праздник Пасхи Екатерина Осадчая решила устроила фотосессию в домашнем саду. Она любит этот день и радуется, что за праздничным столом может собраться вся семья. Однако в этом году Пасха была по-настоящему особенной и пришлось воздержаться от массовых собраний.

На личной странице в инстаграме Катя опубликовала серию кадров, на которых показала свой пасхальный образ.

Катя решила показать поклонникам роскошное светло-зеленое платье-вышиванку с изображением магнолий. Оригинальным дополнением являются пышные рукава и пояс в тон наряда. Автором является украинский дизайнер Юлия Магдыч. Из аксессуаров Катя выбрала бусы и плетеную корзину с крышкой, которую держала в руках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Великдень в нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на скоріші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)

Позировала ведущая в саду, возле такой же магнолии, которая изображена на ее платье. Осадчая сделала легкий сияющий макияж, а волосы собрала в хвост.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Телеведущая, Наряд, Катя Осадчая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
Пожары: что с радиационным фоном в Чернобыльской зоне и в Киеве
Что с радиационным фоном в Чернобыльской зоне и в Киеве
Невозможное возможно: в гало Млечного пути обнаружили сверхновые
Невозможное возможно: в гало Млечного пути обнаружили сверхновые
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь