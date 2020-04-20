Вся в магнолиях: Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду

Новости шоу бизнеса:Катя Осадчая поделилась фотографиями, на которых позирует в своем саду.

В праздник Пасхи Екатерина Осадчая решила устроила фотосессию в домашнем саду. Она любит этот день и радуется, что за праздничным столом может собраться вся семья. Однако в этом году Пасха была по-настоящему особенной и пришлось воздержаться от массовых собраний.

На личной странице в инстаграме Катя опубликовала серию кадров, на которых показала свой пасхальный образ.

Катя решила показать поклонникам роскошное светло-зеленое платье-вышиванку с изображением магнолий. Оригинальным дополнением являются пышные рукава и пояс в тон наряда. Автором является украинский дизайнер Юлия Магдыч. Из аксессуаров Катя выбрала бусы и плетеную корзину с крышкой, которую держала в руках.

Позировала ведущая в саду, возле такой же магнолии, которая изображена на ее платье. Осадчая сделала легкий сияющий макияж, а волосы собрала в хвост.