Вся в магнолиях: Катя Осадчая устроила домашнюю фотосессию в саду

В праздник Пасхи Екатерина Осадчая решила устроила фотосессию в домашнем саду. Она любит этот день и радуется, что за праздничным столом может собраться вся семья. Однако в этом году Пасха была по-настоящему особенной и пришлось воздержаться от массовых собраний.
На личной странице в инстаграме Катя опубликовала серию кадров, на которых показала свой пасхальный образ.
Катя решила показать поклонникам роскошное светло-зеленое платье-вышиванку с изображением магнолий. Оригинальным дополнением являются пышные рукава и пояс в тон наряда. Автором является украинский дизайнер Юлия Магдыч. Из аксессуаров Катя выбрала бусы и плетеную корзину с крышкой, которую держала в руках.
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Великдень в нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю :) коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на скоріші зустрічі. Але навіть вдома свято, це привід нарядитися :) особливо, коли у дворі магнолії точнісінько такі самі, як на сукні @yuliya_magdych :)
Позировала ведущая в саду, возле такой же магнолии, которая изображена на ее платье. Осадчая сделала легкий сияющий макияж, а волосы собрала в хвост.