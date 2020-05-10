"Идеальна ли я мама?": Лилия Ребрик поделилась мыслями о материнстве

Сегодня, 10 мая, праздник у самых дорогих людей для каждого из нас - матерей. В который раз мы можем поблагодарить их за тепло и заботу, которые они дарят нам каждый день. Не обходят вниманием этот день и знаменитости. К числу тех женщин, которые поделились мыслями о материнстве, присоединилась и Лилия Ребрик. На ее личной странице в инстаграме появилось праздничное сообщение.
Лилия говорит, что убеждена, что она и все остальные матери - идеальны. И это не значит, что дети у такой мамы всегда послушные, спокойные.
"Посмотрите на второе фото. Это у моей младшей дочери идеальной мамы истерика во время фотосессии. Можете представить, какие "бурные" эмоции у меня внутри? Хотя внешне я храню стойкость. Так умеет только идеальная мама. Легче всего взорваться эмоциями, однако это не про меня. Я просто сосредотачиваюсь внимание своего ребенка на чем-то другом: бежит собачка, птичка летит, муравей ползет и тому подобное. Знаю, что это лучший способ успокоить двухлетнюю Полю", - рассказала Лилия.
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Чи ідеальна я мама?.... ТАК! Я скажу більше: я переконана, що кожна мама ідеальна! І це зовсім не значить, що діти в такої мами завжди спокійні, слухняні, ніколи не вередують, коротше кажучі, такі, що хоч бери і на обкладинку журналу друкуй! Ні, це не так! Подивіться на друге фото! Це в молодшої доньки ідеальної мами істерика просто під час фотосесії! Можете собі уявити, які «бурхливі» емоції у мене всередині?! (Хоча зовні я зберігаю непохитність, так вміє лише ідеальна мама). Бо що я зроблю за хвилину? Легше за все- просто вибухнути емоціями. О, ні! Це не про мене. Я не вибухну від емоцій! Я просто переключу увагу своєї дитини(«ой дивись: песик біжить, пташка летить, мурашка повзе, що завгодно...»), бо знаю точно, що це- найкращий спосіб заспокоїти мою дворічну Полю! Це маленька, але дуже дієва дрібничка у нашому всесвіті спілкування з донечками, але ця дрібничка- про те, як важливо знаходити підхід до своєї дитини. Адже Ідеальність мами - це відчувати свою дитину зсередини, з самої душі, приймати її будь-якою і любити її завжди і попри все. І неважливо - доросла вона чи зовсім маленька. Бо для наших мам- ми завжди діти. Ці квіти- для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвий раз, як любите їх! Адже всі мами - ідеальні! Пишіть під постом про себе - ідеальних - і про ваших ідеальних мам! Зі святом! #Деньматері ⠀ #українавдома #каналукраїна #деньматері #троянди_для_мами #ранокзукраїною
Телеведущая говорит, что очень важно находить подход к своему ребенку.
"Идеальность мамы - это чувствовать своего ребенка изнутри, принимать его любым, любить его всегда и несмотря ни на что", - отметила звездная мамочка.