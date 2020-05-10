"Идеальна ли я мама?": Лилия Ребрик поделилась мыслями о материнстве

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая и актриса рассказала, что, по ее мнению, каждая мама идеальна.

Сегодня, 10 мая, праздник у самых дорогих людей для каждого из нас - матерей. В который раз мы можем поблагодарить их за тепло и заботу, которые они дарят нам каждый день. Не обходят вниманием этот день и знаменитости. К числу тех женщин, которые поделились мыслями о материнстве, присоединилась и Лилия Ребрик. На ее личной странице в инстаграме появилось праздничное сообщение.

Лилия говорит, что убеждена, что она и все остальные матери - идеальны. И это не значит, что дети у такой мамы всегда послушные, спокойные.

"Посмотрите на второе фото. Это у моей младшей дочери идеальной мамы истерика во время фотосессии. Можете представить, какие "бурные" эмоции у меня внутри? Хотя внешне я храню стойкость. Так умеет только идеальная мама. Легче всего взорваться эмоциями, однако это не про меня. Я просто сосредотачиваюсь внимание своего ребенка на чем-то другом: бежит собачка, птичка летит, муравей ползет и тому подобное. Знаю, что это лучший способ успокоить двухлетнюю Полю", - рассказала Лилия.

Телеведущая говорит, что очень важно находить подход к своему ребенку.

"Идеальность мамы - это чувствовать своего ребенка изнутри, принимать его любым, любить его всегда и несмотря ни на что", - отметила звездная мамочка.