"Идеальна ли я мама?": Лилия Ребрик поделилась мыслями о материнстве

Чи ідеальна я мама?.... ТАК! Я скажу більше: я переконана, що кожна мама ідеальна! І це зовсім не значить, що діти в такої мами завжди спокійні, слухняні, ніколи не вередують, коротше кажучі, такі, що хоч бери і на обкладинку журналу друкуй! Ні, це не так! Подивіться на друге фото! Це в молодшої доньки ідеальної мами істерика просто під час фотосесії! Можете собі уявити, які «бурхливі» емоції у мене всередині?! (Хоча зовні я зберігаю непохитність, так вміє лише ідеальна мама). Бо що я зроблю за хвилину? Легше за все- просто вибухнути емоціями. О, ні! Це не про мене. Я не вибухну від емоцій! Я просто переключу увагу своєї дитини(«ой дивись: песик біжить, пташка летить, мурашка повзе, що завгодно...»), бо знаю точно, що це- найкращий спосіб заспокоїти мою дворічну Полю! Це маленька, але дуже дієва дрібничка у нашому всесвіті спілкування з донечками, але ця дрібничка- про те, як важливо знаходити підхід до своєї дитини. Адже Ідеальність мами - це відчувати свою дитину зсередини, з самої душі, приймати її будь-якою і любити її завжди і попри все. І неважливо - доросла вона чи зовсім маленька. Бо для наших мам- ми завжди діти. Ці квіти- для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвий раз, як любите їх! Адже всі мами - ідеальні! Пишіть під постом про себе - ідеальних - і про ваших ідеальних мам! Зі святом! #Деньматері ⠀ #українавдома #каналукраїна #деньматері #троянди_для_мами #ранокзукраїною