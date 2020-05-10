"С Днем матери, моя Кэт": Леся Никитюк поздравила своего дорогого человека (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с самыми родными и выражают благодарность и любовь.

Путешественница и телеведущая Леся Никитюк ведет активную социальную жизнь, ежедневно публикуя новые снимки в своем Instagram.

Так, на днях Леся обнародовала фотоколлаж, где запечатлена ее мама - Никитюк Екатерина. Снимок был приурочен к Дню матери, который в этом году празднуют 10 мая.

"С Днем матери, моя Кэт", - подписала фото Леся.

Фото www.instagram.com/lesia_nikituk

"Боже, какая красота", "Вы с мамой одно лицо", "Очень похожи", "Так вот в кого Леся Ивановна такая красотка!", - комментируют фото поклонники Никитюк.