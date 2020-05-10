Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 10 мая, отмечают День матери.

День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году украинцы празднуют его 10 мая.

Они дарят новые жизни и ежегодно в этот день слышат приятные слова в свой адрес от самых дорогих - детей.

Звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с самыми родными и выражают благодарность и любовь.

Джамала

"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты - Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!" - написала в публикации артистка.

Юлия Санина

"С Днем матери!" - коротко подписала семейную фотографию солистка группы The Hardkiss.

View this post on Instagram С Днем Матери A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss) on May 10, 2020 at 1:09am PDT

Сергей Бабкин

"Я благодарен своей маме за жизнь. За ту жизнь, которой я живу сейчас, за свою семью, мою любимую работу, творчество. Все, чем я занимаюсь сейчас, тот, кем я есть и кем стал - это благодаря моей маме", - с нежностью поздравил самую родную музыкант.

Напомним, с Днем матери также поздравили такие украинские звезды как украинская прима-балерина Екатерина Кухар, а также украинская исполнительница Слава Каминская.