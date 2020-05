Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником (Фото)

View this post on Instagram

Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама ⠀ Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! ⠀ Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама! ⠀ #happymothersday