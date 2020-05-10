Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником (Фото)

День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году украинцы празднуют его 10 мая.
Они дарят новые жизни и ежегодно в этот день слышат приятные слова в свой адрес от самых дорогих - детей.
Звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с самыми родными и выражают благодарность и любовь.
Джамала
"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты - Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!" - написала в публикации артистка.
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Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама ⠀ Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! ⠀ Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама! ⠀ #happymothersday
Юлия Санина
"С Днем матери!" - коротко подписала семейную фотографию солистка группы The Hardkiss.
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Сергей Бабкин
"Я благодарен своей маме за жизнь. За ту жизнь, которой я живу сейчас, за свою семью, мою любимую работу, творчество. Все, чем я занимаюсь сейчас, тот, кем я есть и кем стал - это благодаря моей маме", - с нежностью поздравил самую родную музыкант.
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Я вдячний своїй мамі за життя. За те життя, яким я живу зараз, за свою сім’ю, мою улюблену роботу, творчість. Усе, чим я займаюсь зараз, той, який я є і ким я став - це завдяки моїй мамі. Саме вона змалечку водила мене на усілякі гуртки, на фігурне катання, в художню школу, на бальні танці, в музичну школу. Саме вона вона відвела мене в ліцей мистецтв, коли я закінчив 9 клас. Це був дуже значний крок, який змінив усе моє життя. Там був створений гурт 5'Nizza, там я познайомився з Андрієм Запорожцем. Тому мама - надзвичайно важлива людина в моєму житті, і я вірю в те, що це має відчувати кожен. І дякувати Богу, що вона така є ( На цьому фото мої найрідніші матусі ) #сергейбабкин #снежанабабкина #еленавартанян #нинабабкина #семьябабкиных #мамы
Напомним, с Днем матери также поздравили такие украинские звезды как украинская прима-балерина Екатерина Кухар, а также украинская исполнительница Слава Каминская.