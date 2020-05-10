Екатерина Кухар показала маму и вспомнила свое детство (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась архивными фотографиями своей мамы и рассказала историю из детства.

38-летняя звезда поблагодарила маму за терпение и любовь, поздравив ее с Днем матери. Кухар рассказала, что мама редко ее наказывала, но часто проводила с ней воспитательные беседы:

"Моя мама практически никогда меня не наказывала, она у меня музыкант, в юности работала воспитателем, у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Но зато она могла часами проводить со мной воспитательные беседы. Помню, как я любила примерять ее вещи, иногда портила помады, а однажды, даже потеряла ее свадебные сережки с камнями миньонами - они переливались всеми цветами радуги, я всегда на них смотрела с восхищением.

В 13 лет мне удалось маму уговорить дать мне их в пионерский лагерь, на море… Я дала свои сережки одеть подруге, она в них купалась и случайно одну из них потеряла. С той же подругой через несколько лет я умудрилась сбежать из пионерского лагеря. Причина банальна, мы не хотели есть невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было, поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и сбежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря живет тетя, мы к этой тете и нагрянули в гости, которая нас и приютила. По поводу сережек мама практически мне не сказала ни слова, для нее всегда в приоритете человеческие отношение, нежели материальные блага. А вот за побег, я прослушала длинную мораль", - говорит балерина.

Кухар также трогательно поблагодарила маму: "Очень благодарна своей маме за ее терпение, за ее время, которое она вкладывала в мое развитие, за доброе сердце и любовь", - добавила она.

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