Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
"Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие": Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)

Екатерина Кухар показала маму и вспомнила свое детство (Фото)

Екатерина Кухар показала маму и вспомнила свое детство (Фото)
15:43 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась архивными фотографиями своей мамы и&nbsp;рассказала историю из&nbsp;детства.

38-летняя звезда поблагодарила маму за терпение и любовь, поздравив ее с Днем матери. Кухар рассказала, что мама редко ее наказывала, но часто проводила с ней воспитательные беседы:

"Моя мама практически никогда меня не наказывала, она у меня музыкант, в юности работала воспитателем, у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Но зато она могла часами проводить со мной воспитательные беседы. Помню, как я любила примерять ее вещи, иногда портила помады, а однажды, даже потеряла ее свадебные сережки с камнями миньонами - они переливались всеми цветами радуги, я всегда на них смотрела с восхищением.

В 13 лет мне удалось маму уговорить дать мне их в пионерский лагерь, на море… Я дала свои сережки одеть подруге, она в них купалась и случайно одну из них потеряла. С той же подругой через несколько лет я умудрилась сбежать из пионерского лагеря. Причина банальна, мы не хотели есть невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было, поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и сбежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря живет тетя, мы к этой тете и нагрянули в гости, которая нас и приютила. По поводу сережек мама практически мне не сказала ни слова, для нее всегда в приоритете человеческие отношение, нежели материальные блага. А вот за побег, я прослушала длинную мораль", - говорит балерина.

Абсолютно одинаковые: Маша Ефросинина поразила сходством сына с дорогим ей человеком

Кухар также трогательно поблагодарила маму: "Очень благодарна своей маме за ее терпение, за ее время, которое она вкладывала в мое развитие, за доброе сердце и любовь", - добавила она.

Напомним, Екатерины Кухар показала, как развлекает детей на карантине. Звезда показала, как обеспечить полезный и интересный досуг для детей без гаджетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Детство, Екатерина Кухар, День матері 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь