Абсолютно одинаковые: Маша Ефросинина поразила сходством сына с дорогим ей человеком

Новости шоу бизнеса:На днях звезда опубликовала впечатляющее фото, на котором изображены невероятно похожие ее дедушка и сын.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на карантине делится с поклонниками историями из личной жизни и полезными советами.

9 мая, в Украине отмечали 75-летие победы во Второй мировой войне. По этому поводу знаменитости выражали поздравления, рассказывали семейные истории, связанные с военным временем. Не осталась в стороне и Маша Ефросинина. На ее странице в инстаграме появилась трогательная фотография, где изображены ее сын и дедушка.

Сын Маши Александр часто позирует рядом с мамой на фотографиях, которые та распространяет в сети. Ведущая решилась рассказать о своем дедушке, на которого очень похож Саша.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_-bpAcJ-Iw/

Они никогда не виделись, потому что Саша родился, когда прадедушка уже умер, но они очень похожи друг на друга.

"Между этими фотографиями 75 лет! Прадед и правнук, которые не встретились в одной жизни, но имеют совершенно одинаковые черты лица. И этот маленький курносый нос обостряется еще больше, когда слушает мои рассказы о защитниках и смелых солдатах, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу.

Я учу своих детей миру, состраданию и умению протянуть руку помощи даже тому, кто обидел. Я не хочу войн. Да и планета нам сегодня тоже красноречиво показывает, что просит мира", – написала в публикации Ефросинина.