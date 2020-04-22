Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Карантин в Украине: "Масочный режим" будет действовать минимум два года
Карантин в Украине: "Масочный режим" будет действовать минимум два года
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля

Главное должно быть весело: Екатерины Кухар показала, как развлекает детей на карантине (Видео)

Главное должно быть весело: Екатерины Кухар показала, как развлекает детей на карантине (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда показала, как обеспечить полезный и интересный досуг для детей без гаджетов.

Больше месяца Украина живет в условиях общенационального карантина. Учебные заведения закрыты из-за пандемии коронавируса, а родителям приходится развлекать детей в четырех стенах. Однако даже в условиях изоляции Екатерина Кухар нашла способ, как приобщить своих детей к искусству. Лучший способ – создавать самостоятельно.

На личной странице в Инстаграме балерина опубликовала видео домашнего театра теней, к созданию которого присоединилась вся семья. Она акцентировала на том, что самый простой способ обеспечить замечательный карантинный день – дать детям свободный доступ к гаджетам.

Но звездная мама не ищет лёгких путей и стремится, чтобы даже в изоляции каждый день проходил с пользой. Для создания настоящего действа ей понадобился лишь фонарик и заинтересованная семья. Семьей они показали театр теней, в котором сами стали актерами: Екатерина Кухар – орел и утка, сын Тимур – заяц, дочь Настя – собачка, а муж Александр Стоянов озвучил персонажей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#театрвкожендім ⠀ За допомогою планшета або телефона можна забезпечити собі чудовий день... Потрібно лиш дати вільний доступ діткам до гаджетів... Але ми намагаємось повністю відмовитись від них на карантині та вигадуємо різні заняття, щоб діти могли розвиватися та навчатись в домашніх умовах. ⠀ Головне правило — це повинно бути весело! Дуже класна ініціатива @unicef_ukraine , #LearningAtHome #ВчимосяВдомa . ⠀ З підручних засобів вигадувати цікаві ігри для діток. Цього разу за допомогою ліхтарика ми поринули у театр тіней.. ⠀ У головних ролях: @stoianov_aleksandr — озвучка @ekaterinakukhar_official — Орел/Качка @timurkukhar — Заєць Настя — Песик ⠀ Приєднуйтесь і ви! ⠀ #stayhome #studywithkids #lovelytime

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Мы стараемся полностью отказаться от них (гаджетов – ред.) на карантине и придумываем разные занятия, чтобы дети могли развиваться и учиться в домашних условиях. Главное правило – это должно быть весело, – прокомментировала Екатерина.

Знакомая незнакомка: Екатерина Кухар изменила цвет волос

Фоловеры одобрили инициативу балерины и выразили свои восхижение идеей в комментариях: "Какие молодцы. Это действительно интересно и оригинально", "Ну до чего же прекрасная семья", "Вау, это так круто".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Балерина, Карантин, Театр теней, Екатерина Кухар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
04 Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения
05 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов
В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожар
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь