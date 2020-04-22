Главное должно быть весело: Екатерины Кухар показала, как развлекает детей на карантине (Видео)

Больше месяца Украина живет в условиях общенационального карантина. Учебные заведения закрыты из-за пандемии коронавируса, а родителям приходится развлекать детей в четырех стенах. Однако даже в условиях изоляции Екатерина Кухар нашла способ, как приобщить своих детей к искусству. Лучший способ – создавать самостоятельно.
На личной странице в Инстаграме балерина опубликовала видео домашнего театра теней, к созданию которого присоединилась вся семья. Она акцентировала на том, что самый простой способ обеспечить замечательный карантинный день – дать детям свободный доступ к гаджетам.
Но звездная мама не ищет лёгких путей и стремится, чтобы даже в изоляции каждый день проходил с пользой. Для создания настоящего действа ей понадобился лишь фонарик и заинтересованная семья. Семьей они показали театр теней, в котором сами стали актерами: Екатерина Кухар – орел и утка, сын Тимур – заяц, дочь Настя – собачка, а муж Александр Стоянов озвучил персонажей.
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#театрвкожендім ⠀ За допомогою планшета або телефона можна забезпечити собі чудовий день... Потрібно лиш дати вільний доступ діткам до гаджетів... Але ми намагаємось повністю відмовитись від них на карантині та вигадуємо різні заняття, щоб діти могли розвиватися та навчатись в домашніх умовах. ⠀ Головне правило — це повинно бути весело! Дуже класна ініціатива @unicef_ukraine , #LearningAtHome #ВчимосяВдомa . ⠀ З підручних засобів вигадувати цікаві ігри для діток. Цього разу за допомогою ліхтарика ми поринули у театр тіней.. ⠀ У головних ролях: @stoianov_aleksandr — озвучка @ekaterinakukhar_official — Орел/Качка @timurkukhar — Заєць Настя — Песик ⠀ Приєднуйтесь і ви! ⠀ #stayhome #studywithkids #lovelytime
Мы стараемся полностью отказаться от них (гаджетов – ред.) на карантине и придумываем разные занятия, чтобы дети могли развиваться и учиться в домашних условиях. Главное правило – это должно быть весело, – прокомментировала Екатерина.
Фоловеры одобрили инициативу балерины и выразили свои восхижение идеей в комментариях: "Какие молодцы. Это действительно интересно и оригинально", "Ну до чего же прекрасная семья", "Вау, это так круто".