Главное должно быть весело: Екатерины Кухар показала, как развлекает детей на карантине (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда показала, как обеспечить полезный и интересный досуг для детей без гаджетов.

Больше месяца Украина живет в условиях общенационального карантина. Учебные заведения закрыты из-за пандемии коронавируса, а родителям приходится развлекать детей в четырех стенах. Однако даже в условиях изоляции Екатерина Кухар нашла способ, как приобщить своих детей к искусству. Лучший способ – создавать самостоятельно.

На личной странице в Инстаграме балерина опубликовала видео домашнего театра теней, к созданию которого присоединилась вся семья. Она акцентировала на том, что самый простой способ обеспечить замечательный карантинный день – дать детям свободный доступ к гаджетам.

Но звездная мама не ищет лёгких путей и стремится, чтобы даже в изоляции каждый день проходил с пользой. Для создания настоящего действа ей понадобился лишь фонарик и заинтересованная семья. Семьей они показали театр теней, в котором сами стали актерами: Екатерина Кухар – орел и утка, сын Тимур – заяц, дочь Настя – собачка, а муж Александр Стоянов озвучил персонажей.

Мы стараемся полностью отказаться от них (гаджетов – ред.) на карантине и придумываем разные занятия, чтобы дети могли развиваться и учиться в домашних условиях. Главное правило – это должно быть весело, – прокомментировала Екатерина.

Фоловеры одобрили инициативу балерины и выразили свои восхижение идеей в комментариях: "Какие молодцы. Это действительно интересно и оригинально", "Ну до чего же прекрасная семья", "Вау, это так круто".