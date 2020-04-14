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Знакомая незнакомка: Екатерина Кухар изменила цвет волос

Знакомая незнакомка: Екатерина Кухар изменила цвет волос
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Судья проекта "Танцы со звездами" решила отойти от образа "роковой брюнетки".

Кардинальными изменениями внешности Екатерина Кухар поспешила поделиться на личной странице в инстаграме. Она призналась, что на время карантина ей пришлось забыть о маникюре и педикюре, а новый ритм жизни вдохновил на натуральность в имидже.

Балерина решила начать изменения с цвета волос: она перекрасилась из брюнетки в медово-коньячный блонд. Екатерина Кухар призналась, что над ее образом работал муж, который ранее имел парикмахерский опыт во время совместных гастролей. Как оказалось, любимый Александр Стоянов колдовал над естественным имиджем целых 15 часов.

Мой муж снова стал прилежным студентом. 15 часов работы и обновленная жена – знакомая незнакомка у него в постели, – прокомментировала Екатерина Кухар.

 
 
 
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#naturalbeauty ⠀ Шёл 33 день карантина и все женщины близки к натуральной красоте, как никогда... ⠀ маникюра, педикюра давно нет... ▫️хорошо, что нарощенные ресницы я не люблю, так как изначально специфика моей профессии подразумевает частое использование сценического макияжа с накладными ресницами (чтобы выразительные глаза были видны и с третьего яруса) ▫️а теперь черёд дошёл и до волос.... поближе к природе!!! Из чёрного в медово-коньячный)) У мужа, @stoianov_aleksandr не было выбора, ему пришлось продолжать осваивать специфику новой профессии.. (а продолжать, потому что он неоднократно делал это во время гастролей) И сегодня с помощью beauty-box и под чутким Skype-руководством моего непревзойдённого мастера — @aleksandr_levinskiy_2sani , мой муж вновь стал прилежным студентом. 15 часов работы и обновлённая жена — знакомая незнакомка у него в постели... ⠀ #beautyday #моимальчикисамыелучшие #полюбисебянатуральной

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар советует: книги, которые стоит прочесть на карантине

Фоловеры звезды быстро оценили новый образ кумира и вынесли свой вердикт – натуральность к лицу балерине. Поклонники не скупились на комплименты и заметили, что муж Екатерины настоящий мастер: "Мужу браво! Вам очень подходит", "Вы стали нежнее с этим цветом волос, более естественной и натуральной", "С этим цветом волос вы стали нежной девочкой, а были роковой стервой".

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Балерина, Имидж, Смена имиджа, Екатерина Кухар.
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