Екатерина Кухар советует: книги, которые стоит прочесть на карантине

Новости культуры:Украинская прима-балерина поделилась с поклонниками любимыми книгами, которые скрасят домашние вечера.

Знаменитости стараются поддержать поклонников в изоляции и чуть ли не ежедневно делятся полезными советами для хорошего проведения времени. Сейчас важно не отчаиваться и отвлечься от плохих мыслей. Екатерина Кухар на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором посоветовала взять в руки книжку и окунуться в невероятные истории.

Любимые книги Екатерины Кухар

Классика:

Уильям Шекспир - "Укрощение строптивой"

А.С. Пушкин - "Евгений Онегин"

Жорж Санд - "Консуэло"

Сомерсет Моэм - "Узорный покров", "Театр"

Детективы:

Ю. Несбе - "Охотник за головами", "Снеговик", "Жажда", "Не было печали"

Джеки Коллинз - "Мир полон женатых мужчин", "Рок-звезда", "Голливудские дети"

Современная литература:⠀

Дэн Браун - DaVinci code, "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Точка обмана"

Борис Акунин - "Левиафан", "Коронация, или Последний из романов"

Ольга Фреймут - "О любви", "Этикет"

Анастасия Игнатова - "Мама успеет все"

Анна Гавальда - "35 килограммов надежды"

Психология:

Дейл Карнеги - "Как перестать беспокоиться и начать жить", "Искусство публичной речи"

Вадим Зеланд - "Трансерфинг реальности"

Напомним, что чтение - это один из способов расслабиться, сделать чашку ароматного кофе и провести время в гармонии с собой.