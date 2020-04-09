Екатерина Кухар советует: книги, которые стоит прочесть на карантине

Знаменитости стараются поддержать поклонников в изоляции и чуть ли не ежедневно делятся полезными советами для хорошего проведения времени. Сейчас важно не отчаиваться и отвлечься от плохих мыслей. Екатерина Кухар на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором посоветовала взять в руки книжку и окунуться в невероятные истории.
Любимые книги Екатерины Кухар
Классика:
Уильям Шекспир - "Укрощение строптивой"
А.С. Пушкин - "Евгений Онегин"
Жорж Санд - "Консуэло"
Сомерсет Моэм - "Узорный покров", "Театр"
Детективы:
Ю. Несбе - "Охотник за головами", "Снеговик", "Жажда", "Не было печали"
Джеки Коллинз - "Мир полон женатых мужчин", "Рок-звезда", "Голливудские дети"
Современная литература:⠀
Дэн Браун - DaVinci code, "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Точка обмана"
Борис Акунин - "Левиафан", "Коронация, или Последний из романов"
Ольга Фреймут - "О любви", "Этикет"
Анастасия Игнатова - "Мама успеет все"
Анна Гавальда - "35 килограммов надежды"
Психология:
Дейл Карнеги - "Как перестать беспокоиться и начать жить", "Искусство публичной речи"
Вадим Зеланд - "Трансерфинг реальности"
Напомним, что чтение - это один из способов расслабиться, сделать чашку ароматного кофе и провести время в гармонии с собой.