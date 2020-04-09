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Екатерина Кухар советует: книги, которые стоит прочесть на карантине

Екатерина Кухар советует: книги, которые стоит прочесть на карантине
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская прима-балерина поделилась с поклонниками любимыми книгами, которые скрасят домашние вечера.

Знаменитости стараются поддержать поклонников в изоляции и чуть ли не ежедневно делятся полезными советами для хорошего проведения времени. Сейчас важно не отчаиваться и отвлечься от плохих мыслей. Екатерина Кухар на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором посоветовала взять в руки книжку и окунуться в невероятные истории.

Любимые книги Екатерины Кухар

Классика:

  • Уильям Шекспир - "Укрощение строптивой"

  • А.С. Пушкин - "Евгений Онегин"

  • Жорж Санд - "Консуэло"

  • Сомерсет Моэм - "Узорный покров", "Театр"

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Детективы:

  • Ю. Несбе - "Охотник за головами", "Снеговик", "Жажда", "Не было печали"

  • Джеки Коллинз - "Мир полон женатых мужчин", "Рок-звезда", "Голливудские дети"

Современная литература:⠀

  • Дэн Браун - DaVinci code, "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Точка обмана"

  • Борис Акунин - "Левиафан", "Коронация, или Последний из романов"

  • Ольга Фреймут - "О любви", "Этикет"

  • Анастасия Игнатова - "Мама успеет все"

  • Анна Гавальда - "35 килограммов надежды"

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Психология:

  • Дейл Карнеги - "Как перестать беспокоиться и начать жить", "Искусство публичной речи"

  • Вадим Зеланд - "Трансерфинг реальности"

Напомним, что чтение - это один из способов расслабиться, сделать чашку ароматного кофе и провести время в гармонии с собой.

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Литература, Балерина, Карантин, Екатерина Кухар.
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