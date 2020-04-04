"Эта идея кажется мне классной": Квентин Тарантино хочет написать книгу

Новости культуры:Режиссер планирует написать книгу по мотивам фильма "Однажды в... Голливуде".

Режиссер Квентин Тарантино всерьез задумывается над тем, чтоб превратить свой фильм "Однажды... в Голливуде" в роман. И даже уже делает первые заметки.

Об этом он рассказал во время подкаста Pure Cinema пишет Daily Mail.

По словам постановщика, он начал об этом задумываться, когда его фильм был номинирован на "Оскар" и вызвал обсуждения по всему миру из-за сюжета.

"Раньше я никогда не задумывался над тем, чтобы писать романы на основе своих сценариев. Но теперь эта идея кажется мне классной. Я много об этом размышляю. Пожалуй, я бы превратил "Однажды в... Голливуде" в книгу", - заявил Тарантино.