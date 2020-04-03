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Автор "Бойцовского клуба" анонсировал серию "писательских лайфхаков"

Автор "Бойцовского клуба" анонсировал серию "писательских лайфхаков"
14:41 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Известный американский писатель Чак Паланик анонсировал серию познавательных советов для начинающих писателей.

Известный американский писатель Чак Паланик ("Бойцовский клуб") анонсировал серию советов и упражнений для писателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, где и будет публиковать "писательские лайфхаки".

"2020 - год написания вашего романа. Том С. (писатель и учитель Паланика Том Спанбауэр, - ред.) всегда учил нас писать о проблеме, которую мы не можем исправить или вытерпеть. Исследуйте ее при помощи метафор. А потом исчерпайте страх, преувеличив проблему. Сделайте это своим упражнением", - написал Паланик.

Фото www.facebook.com/chuckpalahniuk

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Также он добавил, что последуют и другие упражнения.

Напомним, британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.

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Все по теме:

Писатель, Чак Паланик, Уроки, Писательство, Писательские лайфхаки.
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