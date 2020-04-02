Писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей

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Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.

Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом она сообщила в Twitter.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

"Родителям, учителям и опекунам, которые следят за тем, чтобы дети развлекались, и пытаются их чем-то заинтересовать, на карантине может понадобиться немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю Harry Potter At Home", - написала автор серии книг о Гарри Поттере.

По данным Worldоmeter, в мире по состоянию на утро 2 апреле зафиксировано 949 750 случаев COVID-19, из них 48 259 летальных, 200 317 человек выздоровели.