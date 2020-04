Писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей

Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.

Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом она сообщила в Twitter.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020