Ubisoft устроила бесплатную раздачу Rayman Legends для ПК

Новости технологии:Ubisoft продолжает попытки сдержать геймеров дома и развлечь тех, кто примкнул к самоизоляции на время карантина.

Французская компания запустила раздачу Rayman Legends для ПК через собственный сервис Uplay. Игру можно забрать до 3 апреля, и она останется в библиотеке пользователя навсегда.

"Путешествуйте по ярким сказочным мирам вместе с Рэйманом, Глобоксом и Тинси. Вас ждет более 80 уровней. Бегайте, прыгайте, сражайтесь с врагами и спасите мир от тьмы, одолев Волшебника", - пишет Ubisoft.

Компания обещает, что в ближайшее время бесплатными станут и другие игры из популярных франшиз, вроде Assassin’s Creed, Just Dance и так далее.

Чтобы не пропустить новые раздачи, Ubisoft призывает заходить на официальный сайт и следить за акциями. К тому же компания планирует запустить распродажу.

Напомним, Ubisoft анонсировала новый режим для Ghost Recon Breakpoint, который станет спасательным кругом для игры и призван вернуть интерес геймеров.