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Ubisoft устроила бесплатную раздачу Rayman Legends для ПК

Ubisoft устроила бесплатную раздачу Rayman Legends для ПК
16:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Ubisoft продолжает попытки сдержать геймеров дома и развлечь тех, кто примкнул к самоизоляции на время карантина.

Французская компания запустила раздачу Rayman Legends для ПК через собственный сервис Uplay. Игру можно забрать до 3 апреля, и она останется в библиотеке пользователя навсегда.

"Путешествуйте по ярким сказочным мирам вместе с Рэйманом, Глобоксом и Тинси. Вас ждет более 80 уровней. Бегайте, прыгайте, сражайтесь с врагами и спасите мир от тьмы, одолев Волшебника", - пишет Ubisoft.

Компания обещает, что в ближайшее время бесплатными станут и другие игры из популярных франшиз, вроде Assassin’s Creed, Just Dance и так далее.

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Чтобы не пропустить новые раздачи, Ubisoft призывает заходить на официальный сайт и следить за акциями. К тому же компания планирует запустить распродажу.

НапомнимUbisoft анонсировала новый режим для Ghost Recon Breakpoint, который станет спасательным кругом для игры и призван вернуть интерес геймеров.

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Ubisoft, ПК, Rayman Legends, Uplay+.
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