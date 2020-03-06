Новые обновления Ghost Recon Breakpoint: что обещает Ubisoft (Фото, Видео)

Новости технологии:Ubisoft анонсировала новый режим для Ghost Recon Breakpoint, который станет спасательным кругом для игры и призван вернуть интерес геймеров.

Сразу отметим, что в игре остался классический режим. Если вам понравилась оригинальная Ghost Recon Breakpoint, то вы сможете играть по старым правилам — с уровнями экипировки и рангами добычи. Для "хардкорных игроков", разработчики добавили "Глубокое погружение", в котором нет подобных RPG-элементов.

Ubisoft также добавила "Свой стиль игры", в котором игроки могут настраивать сложность Ghost Recon Breakpoint. Так, рангов и уровня экипировки не будет. Включив опцию "Реалистичные трофеи", игрок не сможет подбирать экипировку у павших врагов, но разрешено захватить их оружие. Бронежилеты, ботинки и прочее будут доступны в сундуках и в качестве награды за миссии.

Игроки также могут ограничить себя в плане вооружения. Например, использовать 1 или 2 вида основного оружия. Добавили и опцию "реалистичной перезарядки", когда при смене магазина игрок теряет неиспользованные патроны в предыдущем.

Прочее тактические опции:

Уровень выносливости: Настройка скорости, с которой расходуется запас выносливости.

Частота ранений: Настройка частоты ранений, вызываемых попаданием вражеских пуль.

Восстановление здоровья: ограничение, отключение или усиление восстановления здоровья.

Новые параметры интерфейса: Новые параметры по настройке интерфейса по своему вкусу.

Закрытый режим: В Эдгине встречаются только сюжетные персонажи и напарники.

Ubisoft отмечает, что пользовательские настройки не распространяются на напарников в совместной игре. Так что каждый член отряда может играть с собственным уровнем сложности и ограничениями.

Появятся и две надстройки уровней сложности. Уровень сложности "враги" влияет на скорость обнаружения, урон, наносимый "Призраку" вражескими выстрелами, и тактику противников. Уровень сложности "тактика" определяет реалистичность: количество ячеек основного оружия, запас бинтов, частоту ранений и так далее.

Обновление с режимом "Настоящий призрак" выйдет уже 24 марта на PlayStation 4, Xbox One и PC.